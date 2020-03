Ecco come la rabbia influisce sulla tua salute (e i modi migliori per controllarla) Arrabbiati è naturale ma vivere con un costante sentimento di rabbia influenza negativamente la tua salute; ecco come

La rabbia è una risposta naturale a determinate circostanze ed è, in effetti, un sentimento che ha a che fare con la stessa sopravvivenza umana. Permette il rapido sviluppo di comportamenti di attacco-difesa, il rafforzamento del nostro comportamento e la regolazione dell’interazione sociale. Ma quando inizia a dominare la tua vita, la rabbia influisce sulla tua salute. Ecco i modi migliori per controllarla.

Lo avrai notato sicuramente: quando ti arrabbi, ti senti male. Mentalmente e fisicamente. Esprimere le ragioni della nostra rabbia è molto utile, poiché tenerle dentro è ancora più dannoso.

Ma comunque, la rabbia influenza la tua salute in molti modi e, quindi, è meglio imparare a controllarla.

Cos’è la rabbia?

Come abbiamo detto prima, la rabbia è un sentimento normale e necessario. È quella spinta che, a volte, ci vuole per farci agire… Quante volte abbiamo fatto delle cose solo perché qualcosa ci ha fatto arrabbiare? La rabbia è un’emozione primordiale, di origini antichissime, che deriva da un nostro istinto: quello di difendersi per sopravvivere.

Cosa provoca la rabbia?

In generale, la rabbia appare quando ci sentiamo attaccati in qualche modo. Le situazioni che, generalmente, provocano rabbia sono quelle che producono frustrazione o antipatia. Naturalmente, queste situazioni possono essere diverse per ogni persona. Sono poche le situazioni che fanno arrabbiare tutti. In generale, ciò che genera rabbia in una persona non fa lo stesso in un’altra. La rabbia è collegata ai pensieri e non alle situazioni.

Ecco perché ci sono persone che si arrabbiano raramente e altre, che vivono perennemente arrabbiate. Questi ultimi, tuttavia, devono fare attenzione, poiché questo stato di rabbia permanente ha molti effetti negativi sulla salute.

Come influenza la salute?

1. Dolore fisico

Come ti senti quando ti arrabbi? Sicuramente, ti accorgi di irrigidirti, di contrarre i muscoli, di avvertire la mancanza di aria. Forse senti delle palpitazioni e il tuo viso diventa rosso… giusto? Tutte queste reazioni indicano che il tuo corpo ti sta “accompagnando” in quella sensazione così intensa che è la tua rabbia.

Quindi, se ti arrabbi molto spesso, puoi avere molti dolori fisici, come mal di testa ed emicrania, problemi digestivi e persino ulcere.

2. Problemi cardiaci

Uno studio condotto da ricercatori del Duke University Medical Center, a Durham, nella Carolina del Nord, ha scoperto che il rischio di contrarre la malattia coronarica è del 19% più alto nelle persone che vivono sempre arabbiate.

Ciò significa che la presenza della rabbia nella tua vita può aumentare il rischio di malattie cardiovascolari. Può anche aumentare il rischio di avere un infarto.

3. Problemi cognitivi

Non dicono sempre che non devi prendere decisioni mentre sei arrabbiato? È che quando sei arrabbiato, diventi meno abile nell’uso delle tue risorse cognitive; pensi letteralmente peggio.

Perché? Perché quando sei arrabbiato usi la parte più primitiva del cervello, inibendo il lobo frontale, responsabile del controllo degli impulsi. Cioè, diventi impulsivo e agisci senza pensare.

Come controllare la rabbia

Tutto molto bene finora ma cosa puoi fare se non riesci a controllare la rabbia? Bene, prima di tutto, dovresti sapere che è possibile imparare a controllare le tue emozioni. Soprattutto quando si tratta di rabbia, ci sono molte tecniche che possono aiutarti a superarla.

Puoi anche usare quella sensazione a tuo favore… Quante opere d’arte saranno state il prodotto di una grande rabbia! Cerca di esprimere la tua rabbia scrivendo, dipingendo, componendo una canzone o facendo qualcosa che è più facile per te.

Pensa a te stesso e alla tua rabbia. L’importante è che diventi consapevole di come la rabbia influisce sulla tua salute…

Ricordati! L’unica persona che viene danneggiata quando ti arrabbi è te stesso.

Fonte: bioguia.com