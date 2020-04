Ecco perché il segno del Toro è il segno più meraviglioso dello zodiaco Ecco perché il segno del Toro è il segno più meraviglioso dello zodiaco. Sono composti da una serie di virtù che pochi possiedono

Il segno dello zodiaco celtico del Toro, ha come caratteristiche principali la stabilità e la trasmissione della sicurezza. Cosa farebbero gli altri segni dell’oroscopo celtico senza di lui? Vivrebbero nel caos, senza dubbio. Perché? Perché lui è l’impalcatura su cui molti ripongono la loro fiducia. E’ un segno fondamentale, dalle solide virtù.

È importante notare la differenza tra il toro e la mucca in termini di significato. In linea di principio, la differenza è evidente: Toro = maschio Mucca = femmina

Entrambi i generi comprendono tratti generali di personalità. Ad esempio il simbolo della mucca risuona di energia femminile: Intuizione, Maternità, Fertilità, Segretezza. Al contrario, il toro risuona di energia maschile: virilità, azione, paternità, sopravvivenza e giustizia.

Ora che abbiamo definito i dettagli, parliamo della sua personalità. Rappresenta la pietra miliare dello zodiaco. Certo, ci sono altri segni che mostrano determinazione, solidità e coerenza, ma non nella misura in cui lo fa lui. E’ perfetto quando le persone hanno bisogno di una spalla su cui poggiarsi, poiché è notevolmente responsabile e degno di fiducia.

Non gli piace affatto il caos. Ha bisogno di struttura, ordine e coerenza. Il suo pensiero è che se qualcosa funziona così com’è, perché cambiarla? Non gli dispiace imparare cose nuove, ma deve imparare a modo suo, a suo ritmo. Se questi requisiti non vengono soddisfatti, per lui è un disagio. Come accennato in precedenza, da il meglio di sé quando si trova in un ambiente familiare armonioso. Lavora meglio quando è circondato da cose che sono gradevoli alla vista e che creano armonia. Perché? Perché gli piacciono le cose belle e non c’è niente di sbagliato!

Il tuo segno zodiacale celtico ammira e apprezza la buona compagnia. Invece di avere molte conoscenze occasionali, sceglie alcune “gemme” dalle “miniere della tua comunità”. Tende a mantenere queste amicizie perché apprezza le persone a cui si associa.

Se qualcuno è abbastanza fortunato da far parte del suo gruppo di amici, scoprirà che il toro è un grande sostenitore. Questo segno sviluppa un profondo senso di sé attraverso la famiglia. Gli piace avere i suoi cari vicino a lui. La sua cerchia familiare è una profonda fonte di conforto. Molti adottano famiglie surrogate, all’interno delle quali ottengono lo stesso livello di conforto e orgoglio.



Parole come: testardo, inflessibile, e materialista, sono talvolta viste in modo negativo. Ma questo non è il suo caso. Prendiamo materialismo. Come ho già detto, ama le cose buone ma cerchi di dare il giusto valore alle cose.

E che dire dell’essere testardo e inflessibile? È vero, la capacità di mutare o cambiare non è la sua forza. Puo’ aggrapparti testardamente alle vecchie credenze o abitudini, semplicemente perché potrebbe sentirti a disagio con un nuovo modo di fare le cose che non ha potuto provare o testare prima.

Tuttavia, sappiamo che l’unica cosa certa nella vita è che le cose cambiano e si evolvono. Essere testardi è grandioso quando si difende un’idea nobile o si proteggono i propri cari.