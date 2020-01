Evitare i pettegolezzi Come evitare che le persone parlino male di te. Se sei una di quelle persone che sta sempre attenta a ciò che pensano gli altri di lei o che soffre ad ogni pettegolezzo, devi assolutamente seguire questi consigli.

Ogni donna intelligente sa che oltre al gossip, alle voci di corridoio, o alle cose che si dicono su di lei, c’è la sicurezza di chi è e di accettarsi. Se ti senti partecipe di questo ragionamento, condivideremo una serie di suggerimenti incentrati su come impedire loro di parlare male di te.

Ed è possibile pensare che non vi sia motivo di inventare o qualificare male le cose per gli altri, ma la realtà è che è impossibile amare tutti. Non importa quanta reputazione impeccabile tu abbia, non manca mai la persona che non è soddisfatta della sua vita e vuole abbattere qualcun altro.

Il segreto è che è impossibile impedire agli altri di parlare male di te. Ma almeno i tuoi cari ti conoscono così bene, che sanno perfettamente quando qualcuno mente su di te. Precisamente, i suggerimenti per impedire loro di parlare male di te , sono una serie di azioni che puoi usare nella tua vita quotidiana, e che ti permetteranno di archiviare alcuni scheletri nell’armadio. Ci saranno persone che non saranno in grado di aiutare e che hanno semplicemente tanti problemi personali da risolvere che non ti ascolteranno.

La donna intelligente sa che deve avere un orecchio sordo, ma molte volte quegli attacchi sono così costanti da farci perdere la pazienza. Pertanto, è meglio non aspettare di essere in questa confusione e ricorrere sempre ad azioni come queste:

1.- SII ONESTO NEI TUOI RAPPORTI CON GLI ALTRI. Il modo migliore per evitare i pettegolezzi è non mentire, essere coerenti, cioè fare ciò che dici. A lungo termine questo creerà una reputazione per te e ogni azione sarà un seme con il quale in seguito potrai raccogliere l’immagine che gli altri manterranno di te.

2.- NON DIMENTICARE MAI LA CORDIALITÀ. Ci saranno persone che non ti piaceranno, non significa che siano cattive, semplicemente che hanno poco in comune con te, ma non c’è motivo di trattarle male. La buona educazione non passa mai di moda, quindi i saluti non saranno mai troppi, possono dire molto, ma quando le tue azioni dimostrano il contrario, le loro parole perdono valore.

3.- SCEGLI LE PERSONE LA CUI OPINIONE TI INTERESSA. Tutti possono parlare, ma perché dai forza alle loro parole? Che influenza ha quella persona nella tua vita? È importante circondarti di persone positive che ti ispirano a stare meglio, che ti danno lezioni che servono nella vita e che ti ricordano quanto sei grande in quei giorni in cui non ti senti bene. Quando qualcuno che ti parla male di te è importante per te, è meglio affrontarlo per correggere l’incomprensione, quando è qualcuno che non ha alcun effetto sulla tua vita, allora puoi vivere in pace sapendo che non è importante e che le tue azioni parleranno da sole .

4.- MANTIENI FERME LE TUE CONVINZIONI SU DI TE

Può sembrare una frase da film, ma devi ricordare chi sei, a quel punto gli attacchi degli altri non avranno un grande effetto su di te. Quando qualcuno dice qualcosa che non è vera e tu ne sei consapevole, arriva un punto in cui perde ogni influenza. Quando rimani fedele ai tuoi valori e in particolare alla tua autostima, non ci sono commenti che possano ferirti. Credendo in te stesso, allontani tutte le cattive intenzioni. Nulla fa più male a una persona cattiva, che sapere che non ti riguarda.

5.- NON SMETTERE DI AFFRONTARE LE CAUSE PERSE

Ci saranno persone che non valgono il tuo tempo o la tua pazienza , tanto meno i tuoi sforzi e non è colpa tua! Sono semplicemente esseri che hanno diversi problemi personali e attacchi su di te che dimostrano come la tua luminosità li disturba, per dirla in qualche modo.

La verità, viene sempre alla luce e chi parla male di te, la vita farà il suo, non sfinirti cercando di riparare qualcosa che il tempo porterà alla luce.