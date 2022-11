Questa storia è stata raccontata sul web da una fotografa chiamata Rhae Harris. Il suo scopo è stato quello di mostrare al mondo quanto siano importanti i momenti felici con le persone che ami, perché la vita è ingiusta e da un momento all’altro tutto può cambiare, improvvisamente ed inaspettatamente.

Credit: Rhea Rose Photography – Facebook

Rhae Harris ha avuto il piacere di conoscere una famiglia meravigliosa, che le ha chiesto di fare un servizio fotografico. Mai avrebbe immaginato che 12 ore dopo, per colpa di un sinistro stradale, le loro vite sarebbero state spezzate per sempre.

Muriel Michael, mamma si soli 28 anni, Xavier Brown, papà di 25 anni e i loro bellissimi bambini: Deklin Jankowski 9 anni, Aurora Michael 7 anni e Riggs Brown 1 anno.

Questi sono i nomi delle persone nelle foto scattate dalla fotografa pochi mesi fa. Era entusiasta di lavorare con loro, perché erano felici, sorridenti e si vedeva quanto si amassero.

Le parole della fotografa Rhae Harris

I bambini erano educati ed adorabili il più piccolo mi ha fatto sorridere per tutto il tempo. Ha perfino detto “cheeseeeeee” un paio di volte mentre gli scattavo le foto.

Erano rimasti d’accordo per risentirsi per le foto di fidanzamento e poi per quelle del matrimonio. La fotografa non avrebbe mai immaginato di non poter lavorare più con loro per una vicenda tanto triste.

Un ragazzo di 21 anni ha perso il controllo della sua macchina e ha colpito il veicolo guidato da Muriel.

Il papà e il figlio maschio più grande hanno perso la vita sul corpo, mentre la piccola Aurora e il piccolo Riggs sono stati trasportati con l’elisoccorso all’ospedale, ma non sono riusciti a sopravvivere per via della gravità delle loro condizioni. La mamma Muriel, invece, è rimasta ricoverata nella struttura sanitaria ed ha raggiunto la sua famiglia nella notte del successivo lunedì.

Il conducente dell’altro veicolo ha riportato solo lievi ferite.