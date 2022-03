L’8 marzo si celebrano tutte le donne, per ricordare le figure femminili più importanti, coloro che hanno contribuito al miglioramento della società e che continuano a combattere per i diritti calpestati nel mondo. Un giorno per ricordare quanto le donne siano fondamentali e il loro contributo prezioso. Per la Festa della donna tante idee regalo last minute da fare e da farsi per ricordare le donne più importanti della nostra vita.

Un giorno in cui si celebra la figura femminile, si fanno bilanci su diritti conquistati e diritti negati, si ricordano le imprese di grandi personalità che hanno fatto la differenza e continuano a farla in una società in cui non sempre alle bambine e alle ragazze è consentito raggiungere agevolmente i propri obiettivi.

Ognuno di noi ha una figura femminile di riferimento alla quale dire grazie, nel giorno della Festa della donna, con idee regalo a tema, ma anche in tutti gli altri giorni dell’anno. Per chi non ci ha pensato prima, ecco delle proposte last minute da acquistare subito su Amazon.

Naramaki, Lavagna a forma di cuore appendibile in legno con gessetto bianco e mimosa finta per la Festa della donna

Lo store Naramaki su Amazon propone una simpatica idea regalo per la casa per la Festa della donna, una lavagnetta nera a forma di cuore. La confezione contiene una busta regalo con cuori e chiusura a fiocco, una lavagna nera a forma di cuore in legno e appendibile (20x15x0,3cm), un gessetto bianco e un ramo di mimosa finta artificiale. Il materiale della lavagna è legno e canapa.

NARAMAKI Lavagna Cuore Appendibile in Legno con Gessetto + Mimosa Finta Artificiale + 1 Gessetto Bianco (Lavagna Festa della Donna) 🖤 NARAMAKI ti consiglia questo kit ideale per la casa, cucina, negozio, Hotel; una lavagnetta nera a forma di cuore con gessetto bianco compreso.

🖤 Ricevi a casa una busta regalo a cuori con chiusura a fiocco contenente il kit della lavagna composto da: Lavagna nera a forma di cuore in legno e appendibile (20x15x0,3cm) + 1 gessetto bianco + ramo mimosa finta artificiale.

🖤 Funzionale: La lavagna cancellabile è perfetta in cucina e al ristorante per scrivere impegni, liste della spesa e menu settimanali; appendi l'insegna alla porta di casa o del negozio per comunicare avvisi, offerte e orari di apertura; oppure usala in giardino per denominare e distinguere le piante dell'orto. Lavabile con panno umido e/o detersivo non aggressivo. Idonea con gessetti colorati, pennarelli.

🖤 Ideale per segnare OPEN CLOSED all'interno del tuo negozio, per scrivere simpatici memo, per decorare la porta di casa o semplicemente da appendere in cucina e in qualsiasi parete. Il materiale della lavagnetta è 70% legno e 30% canapa.

🖤 Elegante: Il design accattivante delle lavagne decorative per gessi è perfetto per dare un tocco rustico e vintage alla casa o al tuo negozio. La superficie nera della bacheca è facile da personalizzare come vuoi attraverso l'uso di gessetti colorati

Idee regalo Baci Perugina: cioccolatini e mimosa artificiale

Da Baci Perugina ecco la confezione ideale per la Festa della donna, con tubo di cioccolatini classici e mimosa finta artificiale. I cioccolatini sono nel mini tubo, per sorprendere ogni donna con il sapore classico di un cioccolatino che ha fatto la storia, grazie al cuore di gianduia e alla granella di nocciola. La ricetta del bacio Perugina Classico fondente Luisa si ispira ancora alla ricetta originale di Luisa Spagnoli del 1922. Un regalo goloso e semplice per celebrare ogni donna.

Auguri Baci Perugina -Regalo Mamma- Regalo Papà - Baci Perugina Classico 37,5 + Mini Mimose Artificiali Ricevi Baci Perugina Classico 37,5 + Mini di Mimose Artificiali Misure cm 10x10x6

Il miglior regalo: è un regalo unico e prezioso per Natale, anniversario, compleanno, matrimonio, San Valentino, Festa della Donna, Festa della " Mamma ", o qualsiasi altra occasione.

Baci Perugina è molto più che un semplice cioccolatino… è un incontro unico, Il morbido cuore al gianduia e granella di nocciola

Baci Perugina Classico Fondente Luisa è creato con amore dal 1922, ispirandosi alla ricetta originale di Luisa Spagnoli, che ancora oggi è conservata gelosamente.

Perfetto come coccola quotidiana a casa e snack in viaggio per chi ama le cose belle della vita

Festa della donna, crema per il corpo con mimosa artificiale in confezione regalo

Per chi ama regalare benessere, ecco il kit regalo di Naramaki che comprende la crema per il corpo e un bouquet di mimosa artificiale, disponibile anche nella variante con rosa. Un’idea regalo originale Hand made, ideale anche come gadget aziendale, che arriva in un raffinato sacchetto di organza con un mazzo di mimose con fiocco giallo e la crema per il corpo Mya Argan in 3 flaconcini monodose da 30ml ciascuno, ideali per chi è sempre in viaggio. La crema è adatta per tutti i tipi di pelle, per nutrire la pelle in profondità.

Festa Della Donna Mimosa Gadget - Crema Corpo 3x30ml + Bouquet Mimosa Artificiale - Hotel Cortesia Mya Argan In Sacchettino Organza(Festa della Donna) 💛 Idea regalo originale "Hand Made" realizzata da NARAMAKI. Gadget aziendale da regalare in occasione della Festa della Donna.

💛 Ricevi sacchettino di organza (13X15 cm) contenente: Bouquet mimosa finta con chiusura a fiocco + Crema corpo Mya Argan 3 flaconcini monodose da 30ml ciascuno + sacchettino di organza colorato (colori pastello chiaro). Il tutto viene confezionato in elegante busta trasparente con chiusura a fiocco e messaggio di auguri (in una etichetta).

💛 Un pensiero per la donna elegante e raffinato con la linea cortesia Mya Argan: 𝖺𝖽𝖺𝗍𝗍𝖺 𝗉𝖾𝗋 𝗍𝗎𝗍𝗍𝗂 𝗂 𝗍𝗂𝗉𝗂 𝖽𝗂 𝗉𝖾𝗅𝗅𝖾, 𝗇𝗈𝗇 𝗎𝗇𝗀𝖾. 𝖥𝗈𝗋𝗆𝗎𝗅𝖺 𝗉𝖺𝗋𝗍𝗂𝖼𝗈𝗅𝖺𝗋𝗆𝖾𝗇𝗍𝖾 𝖽𝖾𝗅𝗂𝖼𝖺𝗍𝖺; 𝗇𝗎𝗍𝗋𝖾 𝖾 𝗉𝗋𝗈𝗍𝖾𝗀𝗀𝖾 𝗅𝖺 𝗉𝖾𝗅𝗅𝖾 𝗋𝖾𝗇𝖽𝖾𝗇𝖽𝗈𝗅𝖺 𝗆𝗈𝗋𝖻𝗂𝖽𝖺, 𝗅𝗂𝗌𝖼𝗂𝖺 𝖾 𝗌𝖾𝗍𝗈𝗌𝖺

💛 𝖴𝗇 𝗅𝖾𝗀𝗀𝖾𝗋𝗈 𝗍𝗈𝖼𝖼𝗈 𝖺𝗌𝗂𝖺𝗍𝗂𝖼𝗈 𝖾𝖽 𝗎𝗇 𝗌𝗈𝖿𝖿𝗂𝗈 𝖽𝗂 𝗌𝖾𝗇𝗌𝗎𝖺𝗅𝗂𝗍à 𝖾𝗌𝗈𝗍𝗂𝖼𝖺: 𝖬𝗒𝖺 𝖠𝗋𝗀𝖺𝗇 è 𝗎𝗇 𝖼𝗈𝗇𝗇𝗎𝖻𝗂𝗈 𝗉𝖾𝗋𝖿𝖾𝗍𝗍𝗈 𝗍𝗋𝖺 𝖾𝗅𝖾𝗀𝖺𝗇𝗓𝖺 𝖾 𝗊𝗎𝖺𝗅𝗂𝗍à; 𝗅𝖺𝗌𝖼𝗂𝖺𝗍𝖾𝗏𝗂 𝖺𝗏𝗏𝗈𝗅𝗀𝖾𝗋𝖾 𝖽𝖺𝗅𝗅𝖾 𝗂𝗇𝗍𝖾𝗇𝗌𝖾 𝖺𝗍𝗆𝗈𝗌𝖿𝖾𝗋𝖾 𝖽𝗂 𝗊𝗎𝖾𝗌𝗍𝖺 𝗅𝗂𝗇𝖾𝖺 𝖾 𝖽𝖺𝗅𝗅𝖾 𝗉𝗋𝗈𝗉𝗋𝗂𝖾𝗍à 𝖺𝗇𝗍𝗂𝗈𝗌𝗌𝗂𝖽𝖺𝗇𝗍𝗂, 𝖾𝗆𝗈𝗅𝗅𝗂𝖾𝗇𝗍𝗂 𝖾 𝗂𝖽𝗋𝖺𝗍𝖺𝗇𝗍𝗂 𝖽𝖾𝗅𝗅’𝖮𝗅𝗂𝗈 𝖽𝗂 𝖠𝗋𝗀𝖺𝗇

💛 Bouquet di mimose finte con elegante nastrino giallo a fiocco. 𝖴𝗇𝖺 𝗅𝗂𝗇𝖾𝖺 𝖼𝖺𝗉𝖺𝖼𝖾 𝖽𝗂 𝖼𝗋𝖾𝖺𝗋𝖾 𝗎𝗇’𝗂𝗇𝗍𝖾𝗇𝗌𝖺 𝖺𝗍𝗆𝗈𝗌𝖿𝖾𝗋𝖺 𝗋𝗂𝗅𝖺𝗌𝗌𝖺𝗇𝗍𝖾 𝖾 𝗌𝖾𝖽𝗎𝖼𝖾𝗇𝗍𝖾. 𝖵𝗂𝗌𝗂𝗍𝖺 𝗂𝗅 𝗇𝗈𝗌𝗍𝗋𝗈 𝖲𝗍𝗈𝗋𝖾 𝗉𝖾𝗋 𝖺𝗅𝗍𝗋𝗂 𝗉𝗋𝗈𝖽𝗈𝗍𝗍𝗂 𝖧𝗈𝗍𝖾𝗅 𝖢𝗈𝗋𝗍𝖾𝗌𝗂𝖺, regali Festa della Donna, Festa del Papà, Festa dei Nonni, Festa della Mamma, Pasqua e altre ricorrenze.

La donna è speciale, Libro di dediche per la Festa della donna, idee regalo per l’8 marzo

Perché non regalare un bel libro per la Festa della donna? Ecco “La donna è speciale“, un volume ricco di dediche per le donne più importanti della nostra vita. All’interno troveremo tante dediche e frasi, numerosi aforismi per riflettere sulla figura femminile e rendere più emozionante l’8 marzo, celebrando anche colei che riceverà in dono questo regalo. Il libro è disponibile con copertina flessibile e si può anche acquistare con il Bonus Cultura e con il Bonus Carta del Docente.

Swarovski, Collana Attract Round, bianca con placcatura rodio

Per un regalo prezioso e speciale, invece, Swarovski presenta la sua collana Attract Round bianca con placcatura in rodio, ideale per ogni occasione e per un’idea regalo che si fa sicuramente notare. Un dono elegante, femminile, senza tempo, per fare sicuramente centro con un gioiello realizzato secondo la tradizione artigianale del cristallo da un marchio famoso in tutto il mondo per la qualità dei materiali e la cura dei dettagli.

Offerta Swarovski Collana Attract Round, bianco, Placcatura rodio Ottima eleganza e semplicità con la collana Attract Round

Elegante e senza tempo, questo design placcato rodio è Adatto per qualsiasi occasione e una ottima idea regalo

Abbinalo ad altri gioielli Swarovski per esprimere il tuo stile particolare

Dal 1895 il taglio di precisione del cristallo introdotto dal fondatore Daniel Swarovski connota l’azienda

I gioielli Swarovski sono prodotti delicati creati e lavorati nel rispetto della tradizione

Spa Luxetique, Set da bagno e da doccia con 8 idee regalo: bagnoschiuma, lozione, sali da bagno per una Spa a casa

Per portare la Spa direttamente a casa di una donna a cui vogliamo molto bene, ecco che lo store di Spa Luxetique propone il set regalo per lei composto da bagnoschiuma, gel doccia, lozione per il corpo, burro idratante per il corpo, bombe da bagno, sali da bagno, spugna. Tutti i prodotti sono impreziositi dai benefici e dalla profumazione dolce e delicata dell’olio essenziale di rosa, che può prendersi cura con naturalezza di ogni tipo di pelle. Simpatica la confezione con cui i prodotti arrivano a casa.

Offerta Spa Luxetique Set Bagno Doccia Regalo Donna 8 Pezzi alla Rosa in Confezione Regalo con Bagnoschiuma, Lozione, Sali da Bagno per Spa a Casa Idea Regalo Donna per Festa Compleanno Anniversario 【Contenuto del set regalo donna】: Il set bagnoschiuma donna include: 1x bagnoschiuma da 235ml, 1x gel doccia da 235ml, 1x lozione corpo da 100ml, 1x burro corpo da 105ml, 2x bomba da bagno da 28g, 1x sale da bagno da 100g e 1x spugna da doccia.

【Goditi un bagno profumato】: i prodotti del cofanetto bagno contenenti dell'olio essenziale di rosa che può idratare e ripristinare l'elasticità della pelle. Dopo l'uso, la pelle emette un profumo di lunga duranta della rosa.

【Idrata e migliora la pelle】: La lozione e il burro contengono ingredienti idratanti naturali di alta qualità per la cura della pelle, come l'olio di semi di girasole e burro di karitè, ricchi di vitamina E, migliorano e idratano la nostra pelle.

【Pulisce la pelle e riduce l'affaticamento】: Il sale di epsom e le bombe da bagno sono composti da sale marino, oli essenziali e gli ingrendienti naturali, ricchi di minerali, possono rimuovere la pelle morta e sciogliere i dolori e affaticamenti muscolari.

【Confezione regalo donna】: I prodotti da bagno sono ben confezionati singolarmente in una vaschetta in plastica argentata che può essere riusata per contenere gli oggetti. Perfetto come un regalo donna, mamma, ragazza e moglie

Anlunob, Forever Rose in cupola di vetro a forma di angelo, Fiore eterno fatto a mano

Infine, non poteva mancare la rosa eterna, che non sfiorisce mai. Lo store di Anlunob su Amazon propone la sua idea regalo composta da una cupola in vetro a forma di angelo, per proteggere ogni persona che riceverà questo dono. All’interno troviamo il fiore fresco che si conserva per sempre grazie a diversi processi naturali che la rendono di fatto eterna. Qui la puoi vedere nella colorazione viola, ma ci sono anche le versioni in arancione, bianco, azzurro, blu scuro, giallo, rosa color carne, rosa, rosso passione.

ANLUNOB Forever Rose in Angel Cupola di Vetro Figurine Fiore eterni Fatti a Mano Galaxy Purple Rose Regali per Donne Ragazze Mamma Nonna Matrimonio di Natale San Valentino Anniversario e Compleanno Il fiore fresco conservato è fatto di rosa naturale con processi complicati e altamente tecnologici come disidratazione, decolorazione, essiccazione e tintura, che è quasi come i fiori freschi in termini di colore e lucentezza, forma e sensazione della mano. Il vetro è realizzato in vetro borosilicato resistente al calore, rispettoso dell'ambiente.

Angelo significa i migliori auguri.

Puro stile artigianale ed elegante, scelta perfetta per regali e decorazioni per la casa.

Regalo perfetto per un giorno speciale come anniversari e festival ecc.

I fiori freschi conservati possono durare circa 5 anni, evitando la luce solare diretta e l'ambiente umido. Non è richiesta alcuna irrigazione o altra manutenzione.

Buona Festa della donna, con le idee regalo last minute per celebrare l’8 marzo.