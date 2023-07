Cody ed Erika sono una coppia di genitori che ha un profilo TikTok molto attivo e molto seguito. Qui raccontano la loro vita di famiglia: vivono in una bellissima fattoria. Recentemente i genitori hanno fatto discutere per una decisione che ha fatto storcere il naso a molti. La figlia 19enne deve pagare l’affitto ai genitori per poter vivere in casa con loro. Deve capire che la vita non è gratis e darsi da fare.

I genitori della ragazza di 19 anni hanno chiesto alla figlia di pagare l’affitto di casa quando ancora studiava al liceo. Una volta trovato lavoro, avrebbe dovuto contribuire alle spese domestiche. Su TikTok la coppia ha raccontato le sue ragioni, ma le polemiche non si sono fatte mancare.

Cody ed Erika vivono nello Stato del Texas. Sul loro account TikTok @bar7ranch hanno detto che la figlia Kylee contribuisce alle spese di casa dal 2022, quando andava ancora a scuola. Ovviamente i genitori le avrebbero chiesto dei soldi se avesse trovato un lavoro.

Finiti gli studi, la ragazza ha iniziato a pagare ai genitori 300 dollari d’affitto, quasi 270 euro, che diventavano 200 dollari se la ragazza faceva la spesa da sola.

L’obiettivo di addebitare il suo ‘affitto’ era che si rendesse conto che non tutto è gratuito. E anche per prepararla all’età adulta. Quando una persona entra nel mercato del lavoro, deve essere responsabile del proprio affitto e cibo.

Figlia 19enne deve pagare l’affitto ai genitori: giusto o sbagliato?

Il papà è sempre stato fermo sulla decisione, mentre la mamma ha avuto qualche dubbio. Dopo aver vissuto in “affitto dai genitori” per qualche mese, da quest’anno è andata a vivere da sola.