Fondo a campana delle bottiglie: a cosa serve davvero

Vi siete mai chiesti perché alcune bottiglie presentano un fondo rientrante? Si parla in questo caso di fondo a campana e dietro la sua presenza nelle bottiglie si nasconde una spiegazione molto particolare. Dunque qual è la funzione del fondo a campana di una bottiglia? Cerchiamo di scoprirlo insieme.

Tutti almeno una volta nella vita vi siete chiesti il perché del fondo a campana di alcune bottiglie. Dovete sapere che il fondo rientrante delle bottiglie è stato inventato nel IV secolo e oggi lo ritroviamo maggiormente nelle bottiglie di vino e in quelle di champagne.

L‘importanza del fondo a campana sta nel fatto che esso garantisce maggiore resistenza della bottiglia ai gas presenti nello spumante ma anche nello champagne e nel vino frizzante. Quindi proprio per questo motivo è importante che tutte le bottiglie vengano realizzate con questa particolarità. Quindi il fondo a campana garantisce una maggiore resistenza meccanica della bottiglia.

Alla creazione del fondo rientrante delle bottiglie che è tipica di tutte le bottiglie di vino, di spumante e di champagne c’è un’eccezione. Sapete quale? L’eccezione di cui stiamo parlando riguarda lo champagne francese Louis Roederer di tipo ‘Cristal’.

La paranoia dello zar di Russia Alessandro II per il fondo a campana della bottiglia

Questo tipo di champagne fu creato appositamente per lo zar di Russia Alessandro II, zar dal 1855 al 1881 Questa bottiglia è stata creata quindi appositamente per lo zar ed è l’unica bottiglia di champagne ad avere il fondo piatto. Conoscete il motivo di tutto ciò? La scoperta è davvero sorprendente.

Infatti, il motivo della scelta della creazione del fondo piatto della bottiglia in realtà nasce per un’idea davvero paranoica dello zar Alessandro II. Lo zar pensava infatti che in quelle bottiglie i nemici potessero inserirvi un ordigno con cui ucciderlo. Dunque era molto preoccupato per il fatto che sul fondo della bottiglia qualcuno potesse mettere una bomba per assassinarlo.