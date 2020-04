La foto che mostra il lato oscuro della tua personalità Guarda la foto e rispondi: cosa sta facendo questa donna? La tua risposta ti rivelerà il lato oscuro della tua personalità e le tue peggiori paure

Nei test c’è qualcosa del nostro inconscio, delle nostre paure, desideri e fantasie più profonde che viene messo in gioco. Guarda la foto e rispondi: cosa sta facendo questa donna? La tua risposta ti rivelerà il lato oscuro della tua personalità e le tue peggiori paure.

Nei test, l’intuizione prevale sempre perché scegliamo tra diverse opzioni. Proprio per questo motivo, molte volte il risultato ci sorprende: c’è qualcosa del nostro inconscio, delle nostre paure, desideri e fantasie più profonde che entra in gioco con ciò che, apparentemente, non ha senso.

Entrare in contatto con quelle parti più misteriose di noi stessi non sempre ci fa piacere ma, in un certo senso, ci rende curiosi … Altrimenti, perché staresti facendo questo test ora?

Guarda la seguente fotografia e rispondi: cosa sta facendo questa donna? Scegli una delle 3 opzioni.

Sta urlando

Se per te, nella fotografia, la persona sta urlando c’è qualcosa che forse stai portando molto ben nascosto in te, che ti fa accumulare rabbia e frustrazione.

Un forte impulso dentro di te che ti fa sentire a volte che “la pentola sta per esplodere”. Può anche essere che tu sia una persona molto calma ma, a volte, hai degli improvvisi attacchi di rabbia.

Sta sussurrando

C’è qualcosa dentro di te che ti costringe ad abbassare la voce, come se ritenessi che tu sia meno importante degli altri, che non meriti di essere ascoltato.

Questo è dovuto a un dubbio di anni fa, e ti impedisce di dare valore ai tuoi sentimenti e ai pensieri.

Sta scrivendo un messaggio con le dita

C’è qualcosa in te che ha paura delle decisioni. Fai tutto a medio termine, aspettando che qualcun altro risolva per te.

Ma sai davvero cosa vuoi? Non hai il coraggio di assumerti la responsabilità. Temi che se quello che fai non è quello che gli altri si aspettano, allora forse si allontaneranno da te.

Quella donna non esiste, è un miraggio

Dentro di te c’è una certa dualità; puoi essere in un modo e mostrarti in un altro. Puoi dire che credi o vuoi qualcosa ma in verità non è così.

Questa insicurezza è stata nascosta per anni e può venire alla luce all’improvviso, come se sentissi una risposta chiara dentro di te.