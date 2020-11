Foto surreali, mandano in tilt anche l’osservatore più attento

Da quando internet è diventato accessibile a tutti, non c’è limite alle bizzarrie che si possono trovare nel web. Non solo video o fotografie ritoccate o incredibili, ma anche foto surreali vere con effetti ottici tali da non riuscire a capire bene cosa si stia guardando o se sia possibile o meno una scena simile.

La cosa buffa è che la tecnologia ha fatto passi da gigante, talmente grandi che è possibile ritoccare una foto che difficilmente verrà individuata come falsa. Infatti oggi giorno si fa fatica a distinguere il vero dal falso

Abbiamo trovato un po’ di queste foto, che non solo presentano effetti ottici, ma alcune di loro sono inspiegabili per logica e ci danno davvero da riflettere.

10 foto che mandano in confusione

1.Se non capite bene come sia possibile che una gamba sbuchi da sotto le coperte in quel modo, sappiate che non siete gli unici.

2.Come? Perché? E perché hanno lasciato il rubinetto aperto?

3. Capire come ci è finita la macchina li dentro, non è facile. Ci è volata dentro in qualche modo.

4. E questa chi la deve indossare? Qualcosa non quadra!

5. Il riflesso è davvero inspiegabile, meno male che la pistola è finta.

6. Non credevo fosse possibile trovare un pesce che nuota tranquillo con un passeggero a bordo

7. Come ha fatto? Cosa ha messo sotto i piedi? è forse lui il vero Spiderman?

8. Ok qui ci vuole coraggio. Due hamburger, uno per me e uno per la mia valigia, grazie

9. Anche qui la foto è inspiegabile, una macchina millepiedi

10. Analizziamo la foto: discreto ragazzo vestito elegante, machina da cucire nella mano sinistra, furgone sprofondato dietro le sue spalle. Accettiamo suggerimenti.

Queste sono solo alcune delle foto più strane che spopolano nel web, se avete trovato una spiegazione ad alcune foto surreali, fatecelo sapere nei commenti.