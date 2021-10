I migliori giochi di carte per bambini in vendita su Amazon

I giochi di carte per bambini sono il passatempo migliore in ogni occasione. Quando è freddo e fuori piove per trascorrere le giornate in casa. O quando si parte per le vacanze estive, per un sano intrattenimento durante il viaggio o quando si è in spiaggia o in montagna. Quali sono i più divertenti da regalare?

Per ogni età sono tanti i giochi di carte per bambini ideali che si possono proporre anche ai più piccini e non solo ai più grandicelli. Giochi di intelligenza, di logica o anche solo di fortuna. E altri divertentissimi che faranno ridere tutti quanti in casa.

Su Amazon possiamo trovarne di tutti i tipi: oggi ti proponiamo una selezione ideale anche per le prossime idee regalo di Natale o per un compleanno. Ma non deve esserci per forza un’occasione per regalare un po’ di sano divertimento formato famiglia.

Mattel Games K0888 UNO Deluxe Gioco di Carte per 2-10 giocatori, 7 anni+

Da Mattel Games ecco un classico come UNO ma in versione Deluxe. Il gioco di carte per giocatori da un numero minimo di 2 a un numero massimo 10, con più di 7 anni di età, è sicuramente il preferito di tutti i bambini, che adorano sfidare mamma e papà in un gioco divertentissimo e sempre imprevedibili. La confezione Deluxe contiene 25 carte per ogni colore più 8 jolly. Chi termina le carte per primo vince. Esistono poi varianti spiegate nel libretto delle istruzioni per rendere ancora più accattivante ogni partita.

Clementoni- Mimo, Carte da Gioco per Bambini

Da Clementoni ecco Mimo il divertente gioco di carte per bambini con 50 card illustrate. Come suggerisce il nome, si tratta del classico gioco del mimo, ideale per i bambini in età prescolare. La confezione contiene 50 carte con personaggi che fanno smorfie e pose particolari. Ogni giocatore deve imitare l’azione o l’animale illustrati nella card e deve cercare di farla indovinare agli altri. Vince chi riesce a indovinare il numero maggiore di pose. Il gioco è consigliato dai 4 anni in su.

Lisciani Giochi- Ludoteca Le Carte dei Bambini Asino Gioco di società

Lisciani Giochi, invece, propone le sue carte per bambini con il gioco semplice e divertente dal titolo Asino. Ideale anche per i più piccoli, la confezione contiene al suo interno 55 carte più le istruzioni per iniziare subito a giocare. Le carte sviluppano la logica, la memoria e l’autonomia e il meccanismo di gioco è semplicissimo. Possono giocare da 2 a 4 giocatori e si può giocare anche nella versione memory: le coppie vanno scartate e poi si pesca a turno fino a quando qualcuno non rimane con la carta dell’asino, che è singola. E perde.

Chicco Gioco da tavolo Zero, gioco di carte per bambini e per tutta la famiglia, da 3 anni in su

Ed ecco un gioco dai 3 anni in su pensato da Chicco che si chiama Zero. Ideale per tutta la famiglia, si tratta di un gioco di carte e di velocità che aiuta i più piccini a sviluppare il senso della vista, la logica, l’interpretazione. Le carte sono composte da illustrazioni e colori. Dispone di due livelli di gioco: il base, ideale per i bambini con più di 3 anni, e l’avanzato, che invece richiede un’età maggiore, all’incirca i 5 anni. Bisogna scartare le carte associandone colori e famiglie di animali, finché non si rimane con zero carte. Il gioco è stato realizzato con il supporto dell’Associazione Nazionale Pedagogisti Italiani (ANPE).

Clementoni 16241, Sapientino, Castelli di Carte, Gioco Educativo 6 anni con tessere illustrate, carte da Gioco bambino per creare castelli in equilibrio

Da Clementino Sapientino un gioco per creare splendidi castelli di carte. Ideale dai 6 anni in su, la confezione contiene tessere illustrate per liberare la fantasia e costruire case che stanno in equilibrio. In tutto ci sono 80 carte decorate con porte, colonne, finestre, mattoni, così da creare il castello su misura per le proprie esigenze. Il gioco stimola la concentrazione, la coordinazione, la pazienza, la manualità. Si può distruggere e ricostruire ogni volta come meglio si crede. Il gioco Made in Italy è realizzato solo con materiali riciclati.

YOOLOO Unicorn – L’eccezionale gioco di carte per bambini, adulti e amanti degli unicorni (da 2 a 8 persone, 2 varianti di gioco)

YOOLOO Unicorn è il gioco di carte per chi ama gli unicorni. Pensato per giocatori da 2 a 8, propone due varianti di gioco. Facile e veloce, può anche essere usato come attività educativa per i bambini, a casa o a scuola, ma anche come gioco da tavolo da avere sempre con sé. Scopo di ogni giocatore è quello di ottenere quante più stelle possibili giocando le carte più alte, ma se un unicorno viene tirato più volte non si conta. Il gioco dura dai 3 ai 30 minuti ed è adatto dai bambini con età di 6 anni in su.

Hasbro Monopoly Bid Game, gioco di carte rapido per 4 giocatori, gioco per famiglie e bambini dai 7 anni in su

Da Hasbro ecco il classico Monopoly nella versione Bid Game, un gioco di carte veloce per un massimo di 4 giocatori dai 7 anni in su. Si impara facilmente e le partite sono veloci. I giocatori devono collezionare le serie abbinate di carte proprietà partecipando ad aste al buio e pagando con i soldi inseriti nella confezione. Ognuno a turno organizza un’asta e si possono anche disegnare altre carte e rubare le proprietà. Chi fa l’offerta più alta si aggiudica la proprietà.

Clementoni-Il mio Primo mercante in Fiera Gioco da Tavolo

Infine, il tradizionale gioco del mercante in fiera con le splendide illustrazioni di Clementoni. Un classico gioco da tavolo rivisitato per far divertire anche i più piccoli. La confezione contiene 80 carte e 40 nuove illustrazioni, pensate per i piccoli con più di 5 anni. Il dorso delle coppie ha un colore diverso. Il mercante dà ai giocatori le carte di uno dei due mazzi colorati, mentre l’altro servirà per estrarre i premi.

Tu quali giochi di carte per bambini preferisci e quali invece preferiscono i più piccoli di casa?