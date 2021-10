Se ti dico giochi in scatola, a te cosa viene in mente? Probabilmente i giochi da tavolo classici, che tutti abbiamo in casa, in un armadio dedicato al divertimento in famiglia o con gli amici. Oggi ti proponiamo cinque idee per trascorrere una piacevole serata in compagnia, per il massimo del divertimento con giochi dei quali non potrai più fare a meno.

Nelle serate fredde e piovose, quando non si sa cosa fare, durante le feste comandate o in party in cui divertirsi, tirare fuori un gioco in scatola è sempre la soluzione migliore. Perché tutti amano divertirsi con regole, pedine, dadi da tirare, sfide da affrontare e soprattutto “nemici” da battere.

Se sei a casa con i tuoi amici e non sai mai cosa fare, su Amazon ci sono tantissimi giochi in scatola da comprare e da usare ogni volta che non si ha voglia di guardare un film, l’ennesima serie tv o il programma televisivo proposto dai canali più in voga del momento. Si tratta di un passatempo che piace a grandi e piccini e che è sempre un grandissimo successo.

Ecco allora la nostra top five con i 5 giochi da tavolo migliori (secondo il nostro metro di giudizio) che potrai acquistare subito su Amazon per tenere in casa una scatola piena di divertimento. O da usare come idea regalo per ogni occasione.

Sei pronto ad accettare il guanto della sfida e vedere chi vincerà nella tua compagnia di amici?

Asmodee – Dobble, divertente gioco da tavolo per bambini e adulti, edizione in italiano

Fonte foto da Amazon

Da Asmodee un gioco in scatola che piace sempre a tutti quanti: hai mai giocato a Dobble? Ideale per tutta la famiglia e per gruppi di amici (dai 6 anni in su), Dobble è il gioco dove la velocità e il colpo d’occhio sono premiati. Dovrai essere il più veloce a trovare il simbolo in comune presente su tutte le carte svelate, sapendo che ce n’è sempre uno. La confezione contiene cinque mini giochi per partite rapide, sempre diverse, dove divertirsi. E poi il gioco è contenuto in una confezione di latta, di dimensioni piccole, così da averlo sempre con sé. Il numero di giocatori previsto è da 2 a 8, dai 6 anni in su. La durata media è di circa 15 minuti a partita. E il prodotto è in lingua italiana.

Hasbro Gaming A4626103 Taboo

Fonte foto da Amazon

Da Hasbro un classico che non può assolutamente mancare nel nostro armadio dei giochi in scatola: ecco a voi Taboo, il gioco delle parole proibite e vietate con più di 1000 parole nuove da indovinare (così chi ci gioca già da tanto tempo non è avvantaggiato rispetto ai neofiti che si approcciano per la prima volta a questa attività che appassiona grandi e piccini). Il gioco si fa in squadre. A turno uno dei giocatori della squadra deve far indovinare all’altro o agli altri la parola misteriosa contenuta nella card pescata senza però nominare mai le parole proibite. Altrimenti gli avversari schiacciano il mitico pulsante e hai perso la possibilità. La confezione contiene 260 carte con più di 1000 parole da indovinare e anche un dado del destino per cambiare gioco. Taboo è venduto in versione italiana. Età consigliata: dai 13 anni in su.

Beat That! – L’esilarante gioco delle sfide pazze. Gioco da tavolo per bambini e adulti – Edizione in Italiano

Fonte foto da Amazon

Beat That! è un divertente gioco con tantissime sfide per bambini e adulti. Disponibile nella versione in italiano (oltre che in inglese e in tedesco) è considerato il gioco di società più pazzo del mondo. Tante le sfide contenute che ti vedranno impegnato in attività come salti, rimbalzi, corse, ma molto altro ancora. Le sfide proposte devono essere completate nel migliore dei modi nei tempi previsti: è anche una gara di velocità, oltre che di abilità. All’interno della confezione troviamo 160 sfide divertenti, nelle quali dovranno impegnarsi tutti i giocatori che partecipano alla partita. L’ideale per bambini e adulti di ogni età. Adatto dai 9 anni in su, le regole sono semplici e si può giocare all’infinito (meglio se da 2 a 8 giocatori).

Glop Mimo, gioco del mimo da tavolo per adulti e famiglie con bambini sopra i 10 anni

Fonte foto da Amazon

Glop Mimo è il classico gioco del mimo, un gioco da tavolo per amici e famiglie ideale dai 10 anni in su, ma anche i più piccini sapranno divertirsi a mimare tante cose differenti, per ridere tutti insieme. Il gioco del mimo tradizionale propone anche un po’ di strategia, per un divertimento maxi. Le regole sono semplici. La confezione contiene 250 carte, suddivise in cinque categorie, una clessidra e un dado. Per giocare meglio si possono formare da 2 a 6 squadre. L’obiettivo è indovinare una carta per ogni categoria proposta. E ovviamente vince chi per primo ci riesce. Chi vince diventa un guru del mimo. Fino alla prossima sfida.

Stronghold Games – Gioco da tavolo Fuga da Atlantide in lingua inglese

Infine, da Stronghold Games un gioco in lingua inglese di sopravvivenza, Survive – Escape from Atlantide (Sopravvivi – Fuga da Atlantide). Ideale per giocatori da 2 a 4, dagli 8 anni in su, la confezione contiene una Game Board, 40 carte, 40 Explorer Token, 5 Wood Sea Serpents e 5 Wood Whales. Scopo del gioco è riuscire a condurre gli esploratori dall’isola centrale di Atlantide che sta affondando a una delle quattro isole vicine più sicure. Possono usare una barca o nuotare, ma attenzione ai serpenti marini, alle balene e agli squali, mentre il vulcano sta per esplodere. Quando accade il gioco è finito.

Quale gioco preferisci? Avventura, strategia, fortuna o abilità manuali? Buon divertimento a tutti quanti!