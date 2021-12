Il gioco della tombola, se non esistesse bisognerebbe inventarlo. È un classico divertimento formato famiglia che soprattutto durante le feste di fine anno viene portato in salotto per divertirsi tutti insieme con i numeri. Sperando di fare per primi terna, quaterna, cinquina e magari tombola, portandosi a casa i premi messi in palio.

Si fa presto a dire gioco della tombola, perché in realtà le varianti in commercio sono davvero tantissime. Dai modelli classici, “quelli di una volta”, a varianti elettroniche che ricordano il gioco del bingo, nipote dell’antica tombola. Fino alle versioni con gli animali per i più piccoli di casa.

Su Amazon possiamo trovare tantissimi giochi in scatola, tra cui tombole per grandi e piccini, anche in versione Deluxe o della Smorfia napoletana da regalare in ogni occasione. Perché tutti amano giocare alla tombola. E amano trascorrere un po’ di tempo insieme divertendosi con un gioco semplice, adatto a tutti quanti.

Liscianigiochi 56996 – Ludoteca Tombola Segna E Cancella, Multicolore, 6 anni+

Fonte foto da Amazon

Da Liscianigiochi ecco la serie Ludoteca con la Tombola segna e cancella, ideale per giocatori dai 6 ai 99 anni. E anche oltre. Un gioco per divertirsi in famiglia, con 48 cartelle che si possono scrivere, cancellare e riscrivere grazie al pennarello speciale da utilizzare. Un gioco interattivo per bambini e adulti, adatto da due giocatori in su. La scatola contiene un tabellone, 90 numeri, nove pennarelli cancellabili e 48 schede con sopra scritti i numeri.

Glooke Selected- Arti GRAFICHE RUGGERO Tombola Special (48) Giochi da Tavolo

Fonte foto da Amazon

Glooke Selected propone la sua classica e tradizionale tombola, con 48 cartelle per giocare dai 6 anni in su con amici e famigliari, per il massimo del divertimento. La confezione contiene ovviamente le pedine con i numeri e un cartellone, più le classiche cartelline in carta e plastica. Un gioco della tradizione, leggero e pratico con le cartelle dotate di finestrelle, da montare al primo utilizzo.

Clementoni Tombola Classica Gioco da Tavolo

Fonte foto da Amazon

Da Clementoni, invece, ecco il classico gioco da tavolo, dai sei anni su, da due giocatori in poi. Un gioco da tavolo rigorosamente Made in Italy che non passa mai di moda, per divertirsi con la famiglia o con gli amici. La confezione contiene 48 cartelle con segni blu per coprire i numeri, 1 tabellone con i numeri da 1 a 90 e anche 90 numeri in legno.

Chicos- Tombola Elettrica 24 Cartelle

Fonte foto da Amazon

Per i più pigri e per chi vuole giocare a tombola, ma con lo stile del suo diretto erede, il bingo che va particolarmente di moda negli States, ecco da Chicos la tombola elettrica con 24 cartelle e tabellone automatico che pesca al posto nostro le palline con i numeri da annunciare. Ideale per i bambini dai 3 anni in su, la tombola elettrica crea suspense e attesa, aspettando che il numerino, mescolato all’interno del tabellone, esca dal foro preposto. L’estrazione delle 90 palline, con numeri da 1 a 90, è infatti automatica ed escono una dopo l’altra in modo casuale, così sarà impossibile “imbrogliare”. La numerazione è incisa sulle palline. La confezione include anche 24 cartelle.

Clementoni – 12690 – Sapientino – La Tombola degli animali – gioco tombola con tessere illustrate – gioco educativo 5 anni – gioco da tavolo – Made in Italy

Fonte foto da Amazon

Sempre Clementoni propone la sua tombola, della linea Sapientino, per bambini da 5 a 7 anni: la famosa Tombola degli animali con tessere illustrate con splendide immagini fotografiche che rappresentano gli animali più famosi del mondo. Il gioco da tavolo educativo, rigorosamente Made in Italy, è consigliato dai 5 anni in su. Un gioco divertente per stimolare la capacità di osservazione e associazione, invogliando i bambini a conoscere gli animali che escono man mano durante il gioco. Le cartelle si possono comporre e personalizzare.

Viscio Trading- Tombola Smorfia 48 Cartelle

Fonte foto da Amazon

Ed ecco, invece, la tombola abbinata alla Smorfia napoletana, che associa un riferimento a ogni numero del tabellone, compreso come sempre tra 1 e 90. Viscio Trading propone la sua confezione con 48 cartelle e 1 cartellone di carta, con i classici numeri in legno (disponibile anche la versione con 96 cartelle, quando tutta la famiglia è riunita). Il prodotto è realizzato con i migliori materiali.

Clementoni – 16630 – Tombola edizione Deluxe, 48 cartelle – gioco da tavolo, gioco in scatola per tutta la famiglia

Fonte foto da Amazon

Infine, da Clementoni ecco la Tombola Deluxe Edition ideale da regalare. Una confezione che comprende il classico gioco da tavolo in scatola perfetto per tutta la famiglia, da più di 2 giocatori e per i bambini con almeno 6 anni. Un classico dei giochi da tavolo in un’edizione pregiata, per giocare in compagnia di amici e famigliari. È la classica tombola napoletana con 48 cartelle con finestrelle incluse, un tabellone, un sacchetto di tessuto e i tradizionali 90 numeri in legno da estrarre uno dopo l’altro.

A Capodanno il gioco della tombola non può mancare: che vinca il più fortunato!