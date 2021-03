Gioco in Legno Naturale

Sei alla ricerca di uno strumento per l’allenamento quotidiano? Magari qualcosa che possa servire per eseguire tutta la routine degli esercizi ginnici in modo nuovo e coinvolgente e d’incrementare notevolmente la stabilizzazione del core? In questo caso l’attrezzatura adatta allo scopo è sicuramente una Balance Board.

Avrai certamente notato come nel titolo mi sia soffermato maggiormente sull’aspetto ludico del prodotto, il fatto è che la Balance Board è uno strumento multiuso che sfoggia il meglio delle proprie potenzialità sia in un contesto ludico sia in quello ginnico e inoltre ha il grande vantaggio di poter essere utilizzato sia da adulti sia da bambini, quest’ultimi ricavandone da un impiego giornaliero una vasta gamma di benefici. Ma ora andiamo a vedere cosa sia esattamente la Balance Board.

Che cos’è la Balance Board?

La Balance Board è un attrezzo multiuso costituito da una tavola di legno curva e di dimensioni variabili, la caratteristica principale è comunque quella della sua forma. Devi sapere che uno dei tanti nomi con cui è conosciuto questo prodotto, oltre a quello di tavola curva montessoriana, è tavola di equilibrio.

Oscillando consente al suo fruitore di allenare completamente tutta la muscolatura inferiore con un occhio di riguardo nei confronti della schiena, oltre a testare positivamente il proprio equilibrio, funzionalità essenziale per un bambino ad esempio.

Che modelli esistono sul mercato?

La Balance Board sta riscuotendo un successo per alcuni tratti anche inaspettato se si pensa che ci troviamo in un mondo prettamente digitale e in cui sembra non esserci abbastanza spazio per tutto ciò che non presenti uno schermo touch. Attualmente sono disponibili diversi modelli, ciascuno indicato in base alla fascia di età alla quale è destinata.

Per bambini piccoli che vogliono sperimentare per la prima volta questo gioco ci si può rivolgere a Balance Board di dimensioni maggiorate, come quella presente in questo sito specializzato in bambini che fornisce una balance board molto grande fatta da un artigiano italiano.