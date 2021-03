Gioco montessoriano artigianale

Non sarebbe bello se i nostri figli interrompessero almeno per un poco quella continua connessione che hanno con il mondo digitale circostante e si apprestassero a trovare nuove fonti di divertimento e crescita personale in oggetti e strumenti che nella loro apparente semplicità risultano invece in grado di essere straordinariamente rivoluzionari?

E l’argomento è ancora più importante se i destinatari della domanda sono proprio quei bambini che si trovano in una fascia di età particolarmente delicata come quella scolare e prescolare, età in cui un corretto sviluppo psicofisico è assolutamente formante per determinare chi saranno crescendo. Eppure cercando bene si possono trovare ancora dei giochi e dei prodotti capaci di far scendere ai genitori una lacrima di nostalgia pensando ai bei tempi andati e soprattutto di sviluppare l’aspetto motorio e mentale del bimbo.

Uno di questi è un tipico strumento montessoriano artigianale conosciuto sotto forma di vari nomi commerciali, il più noto è sicuramente quello di Balance Board o tavola di equilibrio Montessori. Vediamo di cosa si tratta.

Cos’è la tavola equilibrio Montessori?

La tavola curva di Montessori o Balance Board è uno strumento utilizzato per scopi ludici e ricreativi dalla tipica forma arcuata che ne garantisce un movimento ondulatorio. Forse ti starai chiedendo come un semplice oggetto di legno possa avere finalità educative e ricreative, eppure le cose stanno esattamente così.

La grande pedagogista Maria Montessori, da cui la tavola prende il nome, aveva visto giusto nell’individuare i due aspetti principali che concorressero al corretto sviluppo di un bimbo: quello fisico e quello mentale. Tramite la Balance Board sarà possibile allenarli perfettamente entrambi e in un modo assolutamente semplice e immediato

Come usarla?

L’usabilità della Balance Board è talmente immediata da risultare quasi banale a una prima occhiata. Il bambino salirà con entrambi i piedi sullo strumento cercando di mantenersi in equilibrio e sfidando il movimento oscillatorio del prodotto che cercherà di pregiudicarne la stabilità.

Come spesso accade, nelle cose semplici si nasconde più di quanto non si pensi e difatti la Balance Board è uno strumento preziosissimo che consentirà al fanciullo di rafforzare il proprio equilibrio, bilanciare la forza necessaria per la stabilità, rafforzare l’intero apparato muscolo-scheletrico e persino la sua fantasia.

L’ultimo aspetto, in particolare, risulta fondamentale per una corretta comprensione delle finalità della tavola curva montessoriana. L’insegnamento più prezioso lasciatoci dalla grande Montessori è proprio quello secondo cui non può esserci uno sviluppo fisico separato da uno mentale e viceversa, i due aspetti sono innegabilmente connessi tra di loro e avere a propria disposizione un oggetto capace di accrescerli entrambi è sicuramente una buona cosa. La cosa più straordinaria sarà vedere il proprio figlio che mentre si dondola allegramente cercando di mantenere il giusto equilibrio, potrà far volare la propria fantasia a briglia sciolta e la capacità d’immaginazione tipica di quell’età renderà l’esercizio fisico particolarmente apprezzato e coinvolgente.

Benefici

I benefici più immediati che avrai modo di osservare saranno quelli che coinvolgeranno inevitabilmente l’aspetto motorio del tuo bambino che risulterà maggiormente affinato ripercuotendosi anche nelle singole attività quotidiane. Dal punto di vista mentale, invece, noterai un incremento esponenziale della capacità immaginativa e comprensione del mondo circostante e il tutto grazie a un semplice strumento artigianale.

