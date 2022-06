I gonfiabili per la piscina sono l’accessorio perfetto per divertirsi in estate, tra un tuffo e la tintarella. Ideali per grandi e piccini (ma in caso di bambini devono essere sempre usati sotto la supervisione degli adulti), sono l’acquisto che non può mancare tra quelli che farai per le tue prossime vacanze. O per le giornate nella piscina della tua città dove trovare refrigerio.

Su Amazon abbiamo l’imbarazzo della scelta, con tante soluzioni gonfiabili ideali per tutti quanti. Materassini o sedie gonfiabili dalle forme più bizzarre e strane, per rendere la tua estate davvero unica.

Prima di acquistare controlla bene le misure e le modalità di gonfiaggio degli accessori da piscina e da mare, così da essere certo di trovare proprio la soluzione che fa al tuo caso.

I gonfiabili da piscina sono l’idea regalo originale migliore che puoi fare a chi è nato da maggio ad agosto e ha l’acqua come suo elemento naturale.

Myir JUN, Materassino gigante gonfiabile e galleggiante a forma di avocado, per bambini e adulti, con valvole

Lo store Myir JUN su Amazon propone la sua piscina galleggiante gigante e gonfiabile a forma di avocado, ideale per adulti e bambini. Dispone di grandi valvole a doppia azione, per un gonfiaggio e uno sgonfiaggio più veloce di 5 volte rispetto ai classici gonfiabili. Lo puoi gonfiare con un phon, un compressore o una pompa ad aria giocattolo.

Le dimensioni, una volta gonfiato, sono di 165×130 centimetri. Realizzato in PVC ecologico, il nucleo centrale è una palla indipendente con cui puoi giocare in piscina e al mare.

Intex 59265 – Salvagente a forma di ciambella, Multicolore, misure 94 x 23 centimetri

Lo store Intex su Amazon, invece, propone il suo salvagente a forma di ciambella, con segno di un morso da un lato. Pratico, leggero e maneggevole, questo gonfiabile è sicuro e si può lavare in modo facile. Inoltre è molto resistente e dura nel tempo.

Quando è gonfia, la ciambella ha le seguenti misure: 94×23 centimetri. Mentre da sgonfiata la ciambella ha le seguenti misure: 107×99 centimetri. Sullo store puoi trovare anche altre forme e altri motivi: Cioccolato, Frozen, Glitter, Glitter Fenicottero, Glitter Sirena, Hello Kitty, Ruota, Zuccherini colorati.

Intex 57250 – Isola pavone galleggiante, Multicolore, misure 193 x 163 x 94 centimetri

Intex su Amazon propone la sua bellissima Isola Pavone, con dimensioni 193x163x94 centimetri. Pratico e leggero, si gonfia facilmente e velocemente ed è assolutamente sicuro, da usare anche con i bambini, ovviamente con la supervisione di un adulto. Ha la forma del pavone, con due maniglie per garantire maggiore stabilità a chi lo cavalca. Dispone di tre camere d’aria e kit di riparazione incluso.

Sullo store di Intex su Amazon, nella stessa selezione puoi trovare, oltre all’isola Pavone, anche la conchiglia, il lama e lo smile.

Intex 58761 – Materassino a forma di ananas, Multicolore, misure 216 x 124 centimetri

Sempre Intex, nel suo nutrito store su Amazon di accessori per la piscina, per la spiaggia e per il mare, propone il bellissimo materassino multicolore a forma di ananas. Comodo e leggero, facile da gonfiare e da sgonfiare, è sicuro e durevole nel tempo, ma la confezione include comunque un kit di riparazione incluso. Il materiale utilizzato per la realizzazione è il PVC. Le dimensioni del materassino sono 216×124 centimetri.

Sempre sullo store di Amazon di Intex, puoi trovare altri materassini sempre a tema Food: oltre all’ananas, ci sono l’arancia, l’avocado, il cupcake, il gelato, il gelato gusto anguria, il kiwi, il lollipop.

Intex – Sedia a sdraio gonfiabile Luxe Ghost, misure 188 x 99 centimetri

Infine, sempre da Intex, ecco la bellissima sedia a sdraio gonfiabile per godersi tutto il relax in piscina, con i piedi immersi nell’acqua. Proposta in un bel blu trasparente, con fondo bianco, la sedia è molto leggera e sicura, pratica da usare e facile da gonfiare e da sgonfiare.

È realizzata in materiale trasparente azzurro con due pratici porta bicchieri. Ha due camere d’aria e una struttura sagomata per garantire il massimo del comfort a chi deciderà di usarla, in piscina o al mare. Le dimensioni della sedia a sdraio gonfiabile sono 188×99 centimetri.

