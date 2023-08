Grazie alla chirurgia questa ragazza di 15 anni dall’aspetto adulto riacquista la sua giovinezza: ecco come è oggi

Xiaofeng, un’adolescente di 15 anni, è stata al centro dell’attenzione dei media per l’incredibile storia di cui si è resa protagonista che riguarda la sua trasformazione dopo aver subito un intervento di chirurgia estetica. La sua storia ha lasciato a bocca aperta migliaia di persone ed è stata fonte di ispirazione per molti.

A Xiaofeng è stata diagnosticata la progeria, una malattia genetica rara che causa l’invecchiamento precoce del corpo. Nonostante la sua giovane età, il suo aspetto fisico somigliava a quello di una donna di 60 anni. I sintomi della malattia hanno iniziato a manifestarsi quando la ragazza aveva solo un anno e sono peggiorati significativamente durante il periodo dell’adolescenza. L’aspetto fisico di Xiaofeng è diventato oggetto di scherno e crudeltà da parte dei suoi compagni di scuola; a causa di tutto ciò la ragazza ha preso la difficile decisione di abbandonare temporaneamente gli studi.

In un’intervista rilasciata ad un media locale, Xiaofeng ha espresso il desiderio di vivere una vita normale ed essere accettata dagli altri. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Con il mio aspetto attuale, non voglio andare a scuola. Se in futuro potrò cambiare look, tornerò volentieri. Non cerco di essere la più bella, voglio solo essere come qualsiasi altra adolescente e vivere senza gli sguardi strani degli altri.

La storia di Xiaofeng è diventata virale sui social media ed ha creato un’ondata di solidarietà. Migliaia di persone sono venute a conoscenza della storia della ragazza e si sono unite per raccogliere fondi in modo da coprire i costi dell’intervento che gli avrebbe permesso di avere un aspetto più in linea con la sua età. Il valore dell’intervento chirurgico a ciò Xiaofeng si è sottoposta è stato di circa 65.000 euro. Grazie alla generosità dello Shenyang Sunline Plastic Surgery Hospital e alle donazioni ricevute è stato possibile coprire il 70% delle spese.

Dopo essersi sottoposta all’operazione è stata organizzata una conferenza stampa in cui la ragazza ha mostrato il suo nuovo aspetto. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Sono felice e commossa di essere diventata una bella persona. Sento di aver acquisito fiducia. Dopo aver subito questa operazione, credo fermamente nei miracoli.

La storia di Xiaofeng è una testimonianza che i miracoli possono accadere e che il sostegno e la generosità della comunità, a volte, possono fare una differenza significativa nella vita di una persona.