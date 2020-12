Guadagna 10 milioni in tre anni vendendo l’acqua sporca del suo bagno

Follia? Può darsi. Bugia? Nossignore! In rete è davvero disponibile qualunque cosa, ma che fosse possibile arricchirsi vendendo l’acqua sporca del proprio bagno lascia davvero sbigottiti. Ecco a voi la storia di una giovane influencer capace di guadagnare così (udite udite) ben 10 milioni di dollari!

La storia di Belle Delphine

Pare uscire da qualche manga giapponese, invece, Belle Kirschner, nome d’arte Belle Delphine, è una giovane venuta al mondo in Sudafrica nel 1999, poi trasferitasi nel Regno Unito. E qui ha compiuto il salto di qualità.

Una miniera d’oro

Modella prima e influencer poi, si è saputa ritagliare una fetta di popolarità in rete attraverso la sua pagina di Instagram. Qui ha trovato la miniera d’oro: un utente, scherzando, le ha scritto che, una volta che lei si fosse lavata, le sarebbe piaciuto bere l’acqua del suo bagno.

All’inizio – ha dichiarato la stessa Delphine – l’idea le ha strappato un sorriso, poiché non credeva ci fosse qualcuno realmente disposto a farlo, ma poi, riflettendoci su, ha avuto una brillante idea. Sullo store del suo blog ha commercializzato le bottiglie contenenti l’acqua della sua vasca da bagno, al prezzo di 30 dollari, 22 sterline circa.

Solo a “scopi sentimentali”

Il tutto accompagnato da un messaggio audace. Si tratta davvero l’acqua della sua vasca da bagno, imbottigliata mentre sta giocando, si legge. Quest’acqua non è bevibile e dovrebbe essere esclusivamente impiegata per “scopi sentimentali”.

Belle Delphine: bottiglie d’acqua sold out in due giorni

Nel giro di due giorni le bottiglie sono andate sold out, come ha rimarcato la ragazza su Instagram. Non se lo aspettava manco lei di avere tale riscontro. Ne produrrà altre davvero presto, sebbene sia strano fare in appena due giorni così tante volte il bagno. E gli ammiratori, naturalmente tutti uomini, sono rimasti estasiati: c’è chi le ha mandato un filmato mentre la beve e chi si è ripreso mentre cucina con quell’acqua. Davvero astuta la “nostra” Delphine: in tre anni da cameriera in una caffetteria è passata a guadagnare ben 10 milioni di dollari vendendo l’acqua sporca della sua vasca!