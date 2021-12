Fan di Harry Potter, ecco la selezione perfetta per le vostre idee regalo. Per tutti coloro che hanno amato i libri della Rowling e per tutti coloro che si sono appassionati ai film che sono stati tratti da questi racconti, ecco una serie di proposte per doni sempre graditi.

Su Amazon c’è una vasta selezione di proposte per chi ama Harry Potter e vorrebbe rivivere le sue avventure. Giochi e accessori, ma anche oggetti da collezionismo, per poter avere sempre tra le mani il ricordo della storia del maghetto più famoso di tutti i tempi.

Pronto a fare un viaggio a Hogwarts insieme a noi?

Harry Potter, orologio rosa in pelle quadrato

Iniziamo da uno splendido orologio al quarzo, con quadrante quadrato e cinturino in pelle rosa. Da Taport, un segnatempo da polso che ci permetterà di scandire le giornate seguendo i protagonisti dei film ispirati dai romanzi fantastici della Rowling. Un’idea regalo perfetta per bambini, adolescenti e adulti. La confezione comprende anche un sacchetto regalo, così da impacchettare subito il nostro dono. E una batteria di riserva, così da non rimanere mai a corto di tempo… Hermione ne sa qualcosa, non è vero?

Gli Incantesimi di Harry Potter: La Raccolta Non Ufficiale per Padroneggiare la Magia di Hogwarts

Ecco la guida non ufficiale per rifare tutti gli incantesimi di Harry Potter e padroneggiare alla perfezione la magia di Hogwarts. Evelyne Cole ci propone il suo libro, disponibile in formato Kindle o con copertina flessibile, nel quale riporta tante magie, con descrizione degli effetti e livello di difficoltà. Un libro che non può mancare nella libreria di ogni fan del maghetto più famoso di tutti i tempi, con illustrazioni professionali per ogni incantesimo. Per chi aspetta la letterina di Hogwarts e intanto vuole allenarsi…

MBKE Set di luci per LEGO 76391 Harry Potter Hogwarts Icons Collectors Edition

Per tutti gli amanti del mago della Rowling e dei Lego, ecco il set di luci per LEGO 76391 Harry Potter Hogwarts Icons Collectors Edition, un kit di illuminazione compatibile per illuminare il set, che però non è incluso nella confezione. L’alimentazione deriva da una porta USB, con 10 punti di luce sulle ali di Edvige e luce rossa e blu sul libro magico. Sullo sfondo ci solo altre luci blu e bianche. Si installa facilmente con delle piccole pinzette: le istruzioni arriveranno con un pdf via mail. O con una strillettera, magari!

Cinereplicas Harry Potter Nimbus 2000 Nuova Edizione – Dimensioni Reali

Per tutti gli amanti del collezionismo, ecco la Nimbus 2000 nelle reali dimensioni di quella originale. Cinereplicas propone il suo modello (160 x 20 x 10 cm) che è un prodotto ufficiale su licenza della Warner Bros., consegnato con targhetta di certificazione di autenticità. Edizione limitata a 10mila copie in tutto il mondo, ogni parte è numerata. Una vera e propria occasione: il manico liscio è in mogano con incisione del logo Nimbus 2000 gold, mentre la scopa è in setole di legno di salite.

Winning Moves Gioco da Tavolo-Cluedo Harry Potter Edizione da Collezione

Se ami Harry Potter e ami anche i giochi da tavolo, da Winning Moves ecco la versione Cluedo ambientata a Hogwarts, un’edizione da collezione. I giocatori devono trasformarsi in investigatori per trovare indizi e risolvere misteri. Possiamo metterci nei panni dei protagonisti dei libri e dei film, visitare luoghi speciali, usare la polvere volante per viaggiare sul tabellone. Il gioco è perfetto per tutta la famiglia e per divertirsi con gli amici. Disponibile anche nella versione Game of Thrones.

Ravensburger – Puzzle 3D Harry Potter, Sala Grande del Castello di Hogwarts

Da Ravensburger, poi, il Puzzle 3D della Sala Grande del Castello di Hogwarts. 540 pezzi, per un castello realizzato con una cura estrema dei dettagli (dimensioni 44 x 41 x 42 cm). Potremo rivivere le avventure dei maghi della scuola di magia più prestigiosa al mondo, componendo i pezzi che si incastreranno alla perfezione senza colla, grazie alla tecnologia Easyclick. I pezzi sono numerati e realizzati in plastica. La confezione contiene anche le istruzioni, ovviamente. Età consigliata: dai 10 anni in su.

Asmodee Harry Potter Hogwarts Battle, Gioco da Tavolo, Edizione in Italiano

Da Asmodee, ecco il gioco da tavolo Harry Potter Hogwarts Battle in italiano, con la possibilità di acquistare il gioco base e la sua espansione. Un gioco operativo in cui vestire i panni dei protagonisti per sconfiggere il male: i cattivi lanceranno attacchi per conquistare il mondo magico e grazie alle carte, alle abilità e alla caparbietà i personaggi dovranno cercare di contrastare questi attacchi. La confezione contiene il tabellone di gioco, 252 Carte (47 Piccole, 142 Normali, 63 Grandi), 4 Dadi, 7 Box del Gioco, 7 Regolamenti, 4 Plance Giocatore, 8 Segnalini Controllo Malvagio, 70 Segnalini (35 Attacco, 25 Influenza, 4 Salute, 2 Scudi, 4 Horcrux). Da 2 a 4 giocatori, età consigliata dagli 11 anni in su. Ogni partita dura da 30 a 60 minuti.

Wizarding World, Cappello Parlante Interattivo di Harry Potter, 15 frasi con vera voce del film, la bocca si muove

Infine, poteva mancare lui, il mitico cappello parlante del castello di Hogwarts che “smista” i nuovi studenti nelle quattro case? Da Wizarding World ecco l’idea regalo perfetta dai 5 anni in su: il cappello è interattivo e parla davvero, con 15 frasi e la voce del film (in italiano e tedesco). Inoltre la bocca si muove. Così i bambini (e anche i grandi) potranno sapere se faranno parte di Grifondoro, Corvonero, Tassorosso o Serpeverde durante la cerimonia di Smistamento. Basta indossare il cappello in testa e la magia inizia il suo corso. Include 3 pile Duracell AA.

