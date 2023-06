La storia di Harvey Shackell è diventata virale sui social network e in pochi giorni si è diffusa in ogni parte del mondo. L’uomo è stato abbandonato il giorno di Natale quando era soltanto un neonato e dopo 60 anni ha ritrovato la sorella biologica grazie ad un ritaglio di giornale.

Era appena nato, quando qualcuno l’ha abbandonato sulla soglia di un’abitazione il giorno di Natale. Un fagotto in una scatola di cartone, che alla fine è stato raccolto e adottato dalla stessa famiglia che viveva in quella casa.

È cresciuto, ha avuto un’infanzia felice, è diventato un ragazzo e poi sono arrivate le domande. I suoi genitori adottivi hanno cercato di proteggerlo finché non è diventato abbastanza grande. Finché non è arrivato il momento di dirgli tutta la verità. La madre adottiva gli ha mostrato un vecchio ritaglio di giornale che raccontava dell’abbandono di un neonato.

Grazie a quel pezzo di carta, Harvey Shackell ha iniziato a ricostruire la sua storia e a cercare la sua famiglia biologica. Ha contattato quello stesso giornale, il Daily Mirror. La redazione si è interessata alla sua storia e lo ha aiutato a raccontare del suo abbandono e a lanciare un appello alla sua famiglia.

I miei genitori sono sempre stati amorevoli, mi hanno accudito e cresciuto nel migliore dei modi. Ma l’idea di essere stato abbandonato in una scatola di cartone mi infastidiva. Ad un certo punto ho iniziato a chiedermi ‘Da dove arrivo?’ Volevo a tutti i costi una risposta, ma non mi aspettavo di ricongiungermi con i miei familiari biologici.

Con il tempo l’uomo è riuscito a trovare due sorelle biologiche e altri 16 fratellastri.

Ho incontrato per la prima volta mia sorella Cherry. Quell’incontro è stato di un’emozione indescrivibile, era letteralmente identica a me. Sapere da dove vengo mi ha reso molto più sereno. Ho scoperto che i miei genitori biologici sono deceduti, ma mi rimangono i miei fratelli.

È stata proprio Cherry a raccontargli che era stato il loro papà ad abbandonarlo sulla porta di quella casa, non permettendo alla loro mamma di poter fare qualcosa per impedirlo. Quell’uomo aveva avuto figli con diverse donne e li aveva abbandonati quasi tutti.

Non era una bella persona, non oso immaginare quello che ha provato mia mamma. Le sono stato portato via e non ha mai saputo dove fossi.