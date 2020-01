I segni amorevoli Ecco i segni dello zodiaco che in questo 2020 se dedicheranno di più all'amore e alla riuscita delle relazioni, e quelli che manderanno a monte i loro rapporti se non stanno attenti

Oggi parleremo dei segni zodiacali che più di altri si impegneranno in amore del 2020 e di quelli che invece non lo faranno, secondo le stelle. Cominciamo con quelli che ”spargeranno” miele ovunque quest’anno! Possiamo dire che il più dedito all’amore è il Sagittario. I nativi del Sagittario sono caratterizzati dall’essere persone che amano la vita e tutto ciò che contiene.

Per l’astrologia ad ogni segno zodiacale corrisponde un tipo di personalità più o meno precisa. Gli astri sarebbero in grado di influenzare il carattere, i comportamenti delle persone, tanto da poterne tracciare una ‘tipologia’ o una categoria. Questa influenza si riflette su tutti gli atteggiamenti del quotidiano, e naturalmente anche sull’amore.

Ciascuno di noi ha provato a fantasticare e sognare sul tipo di amore che vorrebbe per sé. Gli esseri umani non sono tutti uguali e c’è chi predilige un amore passionale, romantico, o avventuroso eccetera.

Sono dolci, affettuosi e romantici: i cancri sono quelli che seguono il Sagittario per ordine. Gemelli e Ariete sono altri segni zodiacali amorosi e che non si preoccupano di mostrare ciò che provano per gli altri. L’Ariete, soprattutto, non si vergognerà ad esprime nel modo in cui desidera, ciò che prova per gli altri.

I gemelli manifesteranno il proprio amore in maniera meno marcata, ma altrettanto amorevole. Anche il Capricorno e la Vergine si uniscono a questo gruppo e, in misura minore, la Bilancia.

Passiamo ora ai segni dello zodiaco che daranno meno importanza all’amore e si concentreranno su altri aspetti della vita in questo 2020.

Tra coloro che sono meno amorevoli per definizione c’è il segno del Toro. I Taurus sono persone chiare, semplici e molto pratiche.

Possiamo riservare la stessa definizione ai segni dei Pesci e del Leone, poiché possono essere affettuosi, ma di solito tendono a tenersi stretta la propria privacy.

Lo Scorpione, come il Toro, è considerato uno dei più freddi e poco amorevoli, sia in privato che non e quest’anno sarà una caratteristica molto marcata.