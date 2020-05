I cocktail di Downton Abbey a casa tua Arriva il Libro ufficiale dei cocktail: una raccolta di ricette, citazioni dalla serie, note storiche e alcoliche

Dopo l’enorme successo del Ricettario di Downton Abbey, arriva il Libro ufficiale dei cocktail: una raccolta di ricette, citazioni dalla serie, note storiche e alcoliche.

Un brindisi con Maggie Smith, o meglio con Lady Violet Crawley potrebbe essere un sogno a occhi aperti per gli appassionati di Downton Abbey. Una serie diventata iconica, coronata anche dal successo del film dello scorso anno, che a distanza di anni dalla sua conclusione sul piccolo schermo continua imperterrita a far parlare i milioni di fedeli spettatori. Lo sa bene anche Panini, che per celebrare le affascinanti atmosfere dello Yorkshire di inizio Novecento ha pubblicato il volume Downton Abbey – Il libro ufficiale dei cocktail, con tanto di sottotitolo che recita “Appropriate libagioni per tutte le occasioni”.

Se il Ricettario Ufficiale di Downton Abbey ha svelato i trucchi per cucinare al meglio le pietanze della famiglia Crawley, il nuovo volume edito in Italia da Panini Comics è invece dedicato alla scoperta degli iconici cocktail che hanno accompagnato i protagonisti a partire dal primo dopoguerra. Un volume perfetto per chi vuole stupire con drink originali e raffinati, ma soprattutto per tutti gli appassionati della serie, vincitrice di 3 Golden Globes, 12 Emmy Awards e 6 premi BAFTA, e della recente derivazione cinematografica.

Nel libro, con i testi di Lou Bustamante e i contributi di Annie Grey e Julian Fellowes, le ricette dei cocktail sono raggruppate in sezioni, in base ai diversi momenti e situazioni sociali e ogni drink è corredato da un’indicazione sul bicchiere da usare per servirlo al meglio. Dalle bevande rinfrescanti per l’aperitivo pomeridiano ai digestivi serali, fino ai punch delle feste e agli originali rimedi post-sbornia, il Libro ufficiale dei cocktail propone oltre 50 schede ricche di foto e curiosità in puro stile Downton.

E prendendo in prestito le parole di Lord Grantham: “Invito tutti voi a servirvi da bere e mangiare qualcosa. Voglio vedere tutti col bicchiere in mano”.

Il ricettario è disponibile in libreria.