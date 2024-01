I medici hanno consigliato alla madre di non avere figli, ma lei non li ha ascoltati: oggi ne ha 3 e ha voluto mostrarli al mondo nonostante le loro condizioni

Questa è la storia di una madre che ha voluto condividere la sua famiglia sui social, nonostante le numerose critiche che è stata costretta ad affrontare ogni giorno e ad ogni gravidanza. Ma lo ha fatto per istruire quante più persone possibili sulla sua condizione e su come la felicità possa comunque essere un traguardo raggiungibile.

Charli Worgan, questo il nome della madre, è affetta da nanismo, così come lo è suo marito Cullen. I due sono diventati genitori di due bellissime bambine, anche loro affette da nanismo. Poi, hanno scoperto di aspettare un terzo figlio e i dottori li hanno messi davanti ad una scelta.

La donna ha aperto un profilo Instagram, dove mostra la loro vita e i suoi figli, mai immaginando che sarebbe diventato popolare in tutto il mondo. Ad ogni gravidanza Charli ha dovuto sottoporsi a dolorosi test genetici e ha dovuto farlo anche con l’ultima. Solo che è accaduto sotto i riflettori dei media e le critiche ricevute sono state davvero tante.

Lei stessa ha spiegato che l’esame, effettuato alla 12esima settimana, è simile ad un’amniocentesi. Un grande ago preleva un campione di placenta, con il 2% di rischio di aborto e ha lo scopo di testare la composizione genetica del bambino. Quest’ultimo può ereditare il gene del nanismo della mamma, l’acondroplasia o quello del papà, la displasia geleofisica. Oppure entrambi, il che sarebbe fatale. In quel caso si hanno due scelte: rischiare di abbracciare un figlio privo di vita o abortire.

Lei ha scelto di portare avanti la gravidanza ed è stata attaccata da numerosi utenti. Oggi ha tre bellissimi bambini, che stanno bene nonostante la loro diversità:

Ho risposto alle critiche per aver scelto di avere bambini con queste probabilità. Coloro che dubitano ora possono vedere che non è una decisione semplice e capire che bisogna sempre essere gentili. Non esiste un modo corretto per affrontare la maternità ma sono sicura che non esiste nemmeno un modo sbagliato. Ora voglio mostrarvi, attraverso il mio profilo, che la mia vita da genitore è come quella di tutti gli altri. Tanti genitori possono identificarsi con le difficoltà e le gioie di mettere al mondo i propri figli.