I mesi in cui sarai davvero fortunata, in base al tuo segno zodiacale Scopri quali sono i mesi in cui le stelle ti favoriranno con energia positiva e buona fortuna.

Vuoi sapere quali saranno i tuoi mesi fortunati in questo 2020, secondo il tuo segno zodiacale? Mhoni ha rivelato quali mesi sono più favorevoli per ciascuno dei segni. Mhoni Vidente afferma che molte persone saranno fortunate in materia di lavoro, denaro, amore eccetera. Ma solo in determinati mesi e varia in base al loro segno zodiacale.

Ariete. Per le persone che appartengono a questo segno zodiacale, i mesi in cui saranno fortunati in materia economica saranno marzo, aprile e agosto. Toro. Durante i mesi di aprile, maggio, settembre e dicembre, verranno presentate molte opportunità in termini di lavoro e buoni affari. Si tratta di sapere come approfittare dell’occasione.

Gemelli. Quest’anno è sicuramente un buon momento in termini di denaro per questo segno, nei mesi di maggio, giugno e luglio avranno più fortuna, ma devi ricordare di dare importanza al il colore giallo per attirare l’abbondanza.

Cancro. I mesi migliori di questo segno sono giugno, agosto e ottobre, la fortuna sarà dalla tua parte, ma devi tenere come punto di riferimento il colore blu intenso, per attirare tutta l’energia positiva che puoi.

Leone. La fortuna si presenterà per questo segno a maggio, luglio e agosto. Ricordati di usare il tuo colore fortunato che è il rosso intenso, in questo modo otterrai tutto ciò che vuoi. Vergine. Per le persone di questo segno, i loro tre momenti fortunati avranno luogo a febbraio, agosto e settembre. Bilancia. I portatori di questo segno avranno più fortuna in materia di amore nei mesi di maggio, agosto e ottobre.

Scorpione. Marzo, aprile, settembre e novembre hanno cambiamenti molto positivi per lo Scorpione, ma deve contrastare le energie negative.

Sagittario. Questo segno deve controllare il temperamento che ha, in modo che la fortuna arrivi nella propria vita. I tuoi momenti migliori saranno: febbraio, aprile, novembre e dicembre.

Acquario. A febbraio, marzo, maggio e agosto questo segno avrà molte comunicazioni spirituali, che porteranno la migliore fortuna del mondo.

Pesci. Questo segno passerà quasi tutto l’anno con la sua scia di buona fortuna, ma i mesi più forti saranno a marzo, aprile, ottobre e dicembre.