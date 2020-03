I motivi per cui il cancro è il miglior segno dello zodiaco I motivi per cui il cancro è il miglior segno dello zodiaco

Dal 21 giugno al 22 luglio, il sole passa al quarto segno zodiacale, sotto il nome dello zodiaco tropicale, che è associato alla costellazione del Cancro. Piena di contraddizioni e misteri, i cancro sono di buon cuore, affidabili e sempre pronti a divertirsi. Oltre al fatto che è possibile partecipare a una grande festa di compleanno in piena estate.

Ecco 15 motivi per cui questa volta dovresti trascorrere del tempo con una persona del cancro. Il cancro è il quarto segno dello zodiaco. È governato dalla Luna e rappresentato dal granchio, che ha un guscio duro ma il suo corpo interno è molto morbido e vulnerabile. È il primo segno dell’Acqua e rappresenta la porta di accesso al mondo dei sentimenti.

Fortemente attaccato alla vita domestica, si offre senza limiti alla sua famiglia e al paese che l’ha visto nascere. Come il granchio, che viene mobilitato con un meccanismo di trazione e retrazione, un Cancro, quando dubita, si ritrae e quando è sicuro, avanza. Nostalgico, preferisce rimanere attaccato al passato e trova difficile rompere i legami.

Non c’è nulla che un Cancro apprezzi di più della lealtà verso i propri amici e, sia nella forma di una relazione a lungo termine che nei piani del venerdì sera, un Cancro segue sempre i propri impegni e spera che anche che gli altri facciano lo stesso. Non devi preoccuparti che Cancro annulli un appuntamento all’ultimo minuto o che ti faccia bere qualcosa dopo il lavoro.

Meglio classificati come estroversi introversi, i Cancro sono persone molto creative e prosperano quando condividono la loro arte, scrittura, disegno o musica con gli altri. Gli piace molto esprimere il suo mondo creativo e spingerà anche gli altri a esplorare il suo lato creativo.

Nonostante abbiano una profonda connessione con la loro casa e quel senso di sicurezza, i Cancro sono sempre alla ricerca di avventura. Vuoi fare un viaggio improvvisato in montagna? Un festival di musica all’aperto? Un Cancro non rifiuta una nuova entusiasmante esperienza e sarà disposto a provare quasi tutto.

Con tanto amore e un forte senso dell’immaginazione, potrebbero essere i “sognatori” dello zodiaco. Spesso romanticizzano, diventando più sensibili all’amore e alle relazioni. Non si accontenteranno di essere ordinari e creeranno le proprie versioni delle fiabe. La loro immaginazione li porta anche a guardare al futuro. Nelle relazioni, questa qualità, unita alla loro lealtà, li rende partner devoti e amanti a lungo termine.

La loro grande capacità di rimanere imparziali li rende grandi strumenti per la pace. A loro non piace quando le persone combattono e cercano le buone qualità di ogni persona. Per questo motivo, sono in grado di vedere più lati in qualsiasi situazione e probabilmente rimuoveranno il dramma piuttosto che i lati positivi. Nelle relazioni, sono in grado di ammettere quando hanno torto e possono agire come avvocati del diavolo, aiutandovi a risolvere i problemi e ad andare avanti di fronte agli ostacoli.

Dal momento che è il segno più sensibile dello zodiaco, un Cancro fa tutto con amore nella mente e nel cuore. Quindi sono gli amanti più teneri. Avere un amante come questo è importante, poiché si prenderà cura di te in molti modi che altri non conoscono. L’intuizione, una delle caratteristiche principali che definisce un cancro, svolge un ruolo importante in questo senso.

Quando fai parte di un Cancro, sei già come la sua famiglia, ed è probabile che farà di tutto per alienare chiunque cerchi di penetrare nelle pareti esclusive del suo guscio. Anche se sono combattenti innaturali, allo stesso tempo, sono materni e attaccano quando i loro nidi sono minacciati. Puoi scherzare con un Cancro, ma mai con i suoi amici o familiari.