I segni zodiacali più litigiosi Alcuni segni zodiacali sono molto litigiosi, sono maestri nell'attirare disaccordi e altri problemi quando si tratta di amicizie. Ecco chi sono...

Dai un’occhiata a coloro che hanno maggiori probabilità di perdere amici a causa del loro atteggiamento troppo litigioso.

In questa lista ci sono Gemelli, Scorpione, Pesci, Leone e Cancro.

Gemelli

Anche se sono estroversi e possono accumulare molti amici, i Gemelli allo stesso tempo riescono a cacciare via alcune persone nella loro vita. Questo perché non tutti riescono a gestire la sua duplice personalità.

Inoltre, a questo segno piace giocare a “cambiare le cose” e difficilmente scende a compromessi.

Scorpione

Lo Scorpione combatte ogni giorno con le sue emozioni più nascoste e spesso perde la pazienza con le persone che lo circondano. È un segno molto forte ed emotivo, molte volte riesce a percepire le emozioni degli altri e a capire cosa stanno provando in un determinato momento. Purtroppo si fida poco degli altri e questo causa forti litigi e infine rotture.

Pesci

Pesci fa sempre tutto il possibile per aiutare un amico, ma la sua volontà di “salvare” gli altri e la sensibilità possono finire per attirare persone che vedono prede facili quando sono in conflitto o inclini al dramma. Tutto ciò fa sì che questo segno finisca per tradire le amicizie e perderle.

Leone

La leadership e il carisma del Leone attirano molte persone, ma la loro propensione al dramma e all’egocentrismo in alcuni casi può finire per fargli perdere amici. Dato che ama essere al centro dell’attenzione e lo è davvero, alcune persone si sentono offuscate da lui e preferiscono non avere così tanto contatto.

Cancro

Il Cancro è molto attaccato alla sua famiglia e cerca sempre di proteggerla. Tuttavia, soffre di instabilità emotiva e questo crea conflitti molto grandi con gli altri. Alla fine i suoi atteggiamenti esagerati fanno allontanare le persone dalla sua vita.