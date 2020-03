Il bacio della luna e Venere Il bacio della luna e Venere porterà fortuna in amore per questi 6 segni zodiacali

Questa sera non puoi perdere il movimento astrale più romantico dell’anno, in cui si verificherà un “bacio” tra la Luna e Venere, che, oltre ad essere uno spettacolo visivamente incredibile, porterà anche fortuna in amore per questi segni. L’energia che emana dall’apparente contatto tra la Luna ed il pianeta Venere avrà un impatto sulla vita amorosa di 6 segni fortunati.

Quest’ultimi godranno di buona fortuna nel trovare l’amore o per rafforzare e vivere la loro migliore storia d’amore.

Puoi goderti questo magnifico spettacolo, purché il cielo sia sereno nel territorio in cui vivi. Questo fenomeno si verificherà perché, quando viaggiano ellitticamente, i pianeti a un certo punto fanno l’illusione ottica di essere molto vicini, questo è ciò che accadrà con la Luna e Venere, e sembrerà che si baciano.

Bilancia

Se sei del segno della Bilancia, considerati fortunato, perché le energie provenienti dal fenomeno del Bacio tra la Luna e Venere porteranno cose positive per te, parlando d’amore. In particolare, avrai più fortuna nel campo della passione, che ti regalerà notti indimenticabili con il tuo partner, in cui il tuo corpo sentirà l’amore più puro.

Cancro

Grazie al bacio della Luna e di Venere, sarà possibile per il Cancro controllare tutta la tensione e lo stress che lo ha travolto, così vivrà alcuni giorni di intensa tranquillità con il proprio partner.

Toro

Un altro dei segni fortunati per il fenomeno astronomico tra Venere e la Luna sarà il Toro, che vivrà giorni di amore, estasi, indimenticabili. Inoltre, l’energia delle stelle favorirà la comunicazione con il tuo partner, contribuendo a rafforzare i legami che vi uniscono.

Gemelli

Durante i primi 6 mesi dell’anno, quelli del segno Gemelli vivranno momenti pieni di amore, grazie alla congiunzione del pianeta Venere e della Luna. Questo li aiuterà a rafforzare la loro connessione e unione, dove saranno in grado di affrontare qualsiasi sfida ed emergere vittoriosi. Tutto sembra eccellente per i Gemelli innamorati e saranno pronti a cedere il passo a un altro livello di relazione.

Capricorno

Uno dei 6 segni fortunati sarà il Capricorno, che nelle prossime settimane sentirà un cambiamento nella propria vita. Finirà per essere più amorevole ed espressivo con il proprio partner e persino con le persone che li circondano.

Pesci

Tante le sorprese in arrivo per i Pesci, che, per mano della Luna e di Venere e del loro bacio tanto atteso, li aiuteranno a trovare l’amore della loro vita, una persona interessante e divertente, con grande carisma e accattivante. Tutto andrà alla perfezione, perché entrambi sentiranno una forte connessione e in breve tempo inizieranno una storia d’amore, che sarà una delle più intense che abbiano vissuto.