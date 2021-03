Il Karma e le 12 leggi che riempiranno la tua vita di abbondanza e prosperità

Le cose nella vita accadono davvero per caso? No ci sono dei fattori che possono influenzare le nostre vite e i nostri destini? Sicuramente ogni giorno possiamo vedere in azione il karma, una legge che ci informa che tutto quello che facciamo ci torna indietro. Se fai del bene, riceverai del bene. Se fai del male, riceverai del male.

Dobbiamo essere ogni giorno attenti a quello che facciamo, ai nostri atteggiamenti, ai nostri comportamenti, alle nostre azioni. Perché il karma non ammette deroghe. Mai. Per fare in modo di avere successo nella vita, dovremmo prestare bene attenzione alle leggi del Karma. Ogni giorno. Pochissimi lo fanno davvero e pochissimi ci credono.

1. Causa ed effetto: se una persona è gentile, allora sarà trattata con gentilezza. Si raccoglie ciò che si semina.

2. Qualità e cambiamento: cambiate le cose negative, sostituite amarezza e risentimento con la pazienza.

3. Umiltà: non vantarti mai delle cose che avete o di quelle che otterrete, è un comportamento tossico e riceverete solo vibrazioni negative.

4. Crescita personale: se proviamo a cambiare gli altri siamo delle persone tossiche. Corpo e mente devono essere sincronizzati.

5. Accettare le conseguenze di ogni azione: tutto quello che fai influisce sul futuro.

6. Completare i progetti: ogni passo compiuto è collegato al precedente e al successivo. Mai lasciare le cose a metà.

7. Concentrazione: se la mente è troppo piena di pensieri e progetti, non riuscirà mai a concludere niente. Meglio concentrarsi sulle cose più importanti dando priorità e ordine per fare una cosa alla volta.

8. Saldo nelle tue convinzioni: segui l’istinto e non permettere a nessuno di mettere in discussione quello in cui credi.

9. Lasciare il passato alle spalle: presente e futuro sono ben più importanti di quello che è già stato.

10. Addio alla routine: perché altrimenti la vita è noiosa e senza emozioni.

11. Ci vuole pazienza: è una virtù che tutti dovremmo avere.

12. Date importanza solo alle cose che la meritano davvero.