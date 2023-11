I test di questo genere in cui bisogna scegliere una delle immagini, non vengono mai presi sul serio invece dovrebbero. Dietro a quella che potrebbe sembrare una scelta casuale, c’è un intero processo psicologico. Questa volta si tratta di 5 immagini di angeli, in tema con le festività natalizie. L’angelo che sceglierai ti porterà un messaggio.

Hai fatto la tua scelta? Vedi i risultati qui sotto!

Il primo angelo

Il primo angelo delle buone nuove ti dice che presto arriveranno buone notizie, che cambieranno positivamente la tua vita. I prossimi due mesi saranno particolarmente favorevoli al cambiamento. Se non riesci a decidere qualcosa, ora è il momento. Andrà tutto alla grande!

Il secondo angelo

Il secondo è l’angelo della speranza che farà avverare i tuoi desideri più nascosti. Sì, è così… te lo meriti. Molte cose che pensavi fossero difficili da risolvere si sistemeranno nel prossimo futuro.

Il terzo angelo

L’angelo della tenerezza affronta l’incomprensione nei rapporti umani. Non preoccuparti se non riesci ad andare d’accordo con qualcuno a cui tieni in questo momento. Devi sapere che questa barra nera sta per finire per lasciare il posto al bianco. Successo, successo e armonia nella relazione ti seguiranno sulle orme.

Il quarto angelo

La coppia di angeli promette successo nell’amore e nell’amicizia. Sono previsti incontri nuovi e buoni. Sii aperto a questo mondo e ti darà splendide opportunità. Per i prossimi due mesi, non aver paura di chiedere aiuto ai tuoi amici e conoscenti: ti daranno una mano su qualsiasi questione. Se hai già una relazione stretta, ci si aspetta un vero scoppio di passione.

Il quinto angelo

Questo angelo porta amore per il lavoro e idee creative. Nei prossimi due mesi, avrai successo in tutto ciò che riguarda il lavoro. Se non sei soddisfatto del tuo attuale lavoro, puoi aspettarti interessanti sviluppi nel prossimo futuro. Non aver paura di mostrarti, sarai presto ricompensato.

