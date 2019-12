Il post di una madre, come lezione per i genitori separati "Cade sta crescendo e la verità è che vogliamo che entrambi ne facciano parte. Io mi rivolgo a voi, perché vorrei che capiste..."

Quando due genitori si separano ed entrambi vivono una nuova vita, con un nuovo compagno, non sempre le cose vanno non nel modo giusto e non sempre è facile riuscire a mantenere un buon rapporto per l’amore dei propri figli. L’argomento di oggi riguarda un post che è diventato virale sui social network, dopo che una mamma ha cercato di dimostrare che non solo la cogenitorialità è possibile, ma è anche qualcosa di magico.

Il nome della donna è Madison Holley, mamma di un bambino di 3 anni di nome Cade.

Oggi è una donna separata e serena, ma prima di tutto ciò, ha dovuto affrontare la separazione con il suo ex compagno e padre di suo figlio e la cosa non è stato affatto facile.

“Cercavamo sempre di andare in posti diversi, di non incontrarci. Io sono una persona molto testarda non è stato affatto facile andare d’accordo su ogni cosa”, ha raccontato Madison.

“Dopo 6 mesi dalla nostra rottura, Tyler ha incontrato Karin e inizialmente ero preoccupata. Oggi posso dirvi che da quel momento siamo tornati entrambi ad essere felici e che attribuisco a questa persona, il merito di aver aggiustato le cose e di aver tappato i buchi rimasti ormai vuoti.

Nonostante avessi incontrato una nuova persona, ha continuato a mettere il bambino al primo posto e a rispettare il fatto che lo avessimo avuto insieme.

È stata proprio Karin a suggerirci di sederci a tavolino a parlare e di mettere da parte le divergenze per il bene e l’amore del nostro bambino. Ci ha consigliato di lasciarci il passato alle spalle e di pensare soltanto ad un futuro felice e pieno d’amore.

Dopo poco tempo anche io ho incontrato un altro uomo, Cody e abbiamo deciso di voler far parte tutti della vita di Cade.

Ho scattato un’immagine in cui Cody e Tyler camminano mano nella mano con Cade, dopo la nascita del suo fratellino, William.

La maggior parte delle persone si è complimentata con me per questa immagine, definendomi matura, ma altri mi hanno criticato, incolpandomi di aver incasinato la vita di mio figlio e definendola una cosa ‘non normale’.

Tutto ciò che possiamo dirvi è che noi siamo felici e soprattutto che Cade è felice.