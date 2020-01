Il sedile che scegli dice molto sul tuo carattere Guarda questa macchina e dici quale sedile sceglieresti? La tua scelta dice molto sul tuo carattere, ecco cosa dovresti sapere

Immagina di entrare in questa macchina e avere la possibilità di scegliere uno dei 5 sedili. Dove vorresti sederti? I posti son tutti liberi e tu puoi scegliere liberamente quello che più ti piace. Pensaci bene. Quale posto è il più conveniente per te? Scegli uno dei 5 posti e scopri alcuni fatti interessanti sul tuo carattere e sulla tua personalità.

Che aspetti? Guarda bene questa foto e fai la tua scelta.

Posto 1

Se hai scelto il posto 1, quello di guida, sei forte e determinato! In situazioni critiche, sai come affrontare qualsiasi problema.

Allo stesso tempo, cerchi di essere il più indipendente possibile e sempre un passo avanti agli altri.

Posto 2

Se hai scelto questo posto, capisci bene le persone, sei empatico, simpatizzi facilmente e sei molto gentile. Sei sempre pronto ad aiutare i tuoi amici se sono nei guai.

Sai sempre come incoraggiare e confortare la tua famiglia e i tuoi cari.

Posto 3

Se hai scelto un posto dietro l’autista, sei una persona brillante e ottimista. Raramente perdi la calma e non ti infili quasi mai in situazioni di conflitto. Sai come incoraggiarti e rimanere positivo in situazioni di vita difficili.

Sei una persona matura che è in grado di analizzare qualsiasi problema e trovare la soluzione giusta. Il tuo intuito è sempre pronto ad aiutarti a prendere la decisione giusta.

Posto 4

Se scegli il posto nel mezzo, molto probabilmente sei una persona buona e socievole. Alla gente piace la tua compagnia e, in cambio, tu ami tutte le persone.

Potresti essere un ottimo padrone di casa ospitale. Nel lavoro sei sempre un leader.

Posto 5

Se decidi di sederti proprio dietro il passeggero anteriore, molto probabilmente sei una persona molto paziente. Non mostri sempre cosa pensi e cosa ti disturba.

Allo stesso tempo, segui attentamente il tuo “percorso”.