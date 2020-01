Il test del paesaggio ti rivela le principali caratteristiche della tua psicologia emotiva Le caratteristiche principali del tuo paesaggio preferito potrebbero rivelare meravigliose sfaccettature della tua vita e della tua personalità

Le emozioni esercitano una grande forza su di noi e influenzano il nostro pensiero e il nostro comportamento, quindi hanno un grande peso nello studio della psicologia. Negli ultimi anni sono emerse diverse teorie che cercano di spiegare le emozioni umane.

Secondo la psicologia emotiva, le caratteristiche principali del tuo paesaggio preferito potrebbero rivelare meravigliose sfaccettature della tua vita e della tua personalità.

Scegli quale è il tuo paesaggio preferito e poi leggi qual è il suo significato meraviglioso.

1. Energico e ottimista

Sei una persona visionaria, orientata al successo, con le idee chiare su tutto ciò che sei e tutto ciò che vuoi diventare nella vita. Laddove le altre persone di solito vedono dei problemi, tu noti opportunità e, come le aquile, voli sopra le vicissitudini vero i tuoi obiettivi. Sei anche onesto e diretto, quindi la menzogna e le persone conformiste ti danno molto fastidio.

Una delle tue principali sfide è imparare ad essere paziente, perché spesso diventi disperato perché le cose non accadono alla velocità che ti aspetteresti. Ricorda che la vita ha un ritmo naturale e che la tua unica possibilità è quella di lavorare con amore, volontà e impegno e pazienza. Essere pazienti e fluire con il ritmo della vita ti permetterà di essere una persona più calma, eloquente e, sicuramente, più felice.

2. Creativo e orientato ai risultati

Sei una persona energica e molto sicura. Vuoi riaffermarti costantemente, segnare il tuo territorio e distinguerti dagli altri (ti disturba moltissimo che invadano il tuo spazio, specialmente quando lavori).

È probabile che durante la tua infanzia tu sia stato premiato per i tuoi successi, che ti hanno aiutato a diventare una persona eccezionale. Potresti diventare molto competitivo ed è proprio qui che sta la tua grande sfida. Un po’ più di relax e attività ricreative o culturali che non hanno nulla a che fare con il tuo lavoro ti farebbero molto bene. Allevierebbe la tua vita e ti permetterebbe di acquisire un approccio diverso per svolgere le tue attività quotidiane.

3. Innovativo e percettivo

Sei una persona molto razionale, percettiva, riservata e indipendente, che vuole sapere come funziona il mondo. Sei molto attento e curioso e per questo motivo non sei molto tollerante con le persone con le quali ritieni di non poter avere una conversazione interessante o che contribuiscono molto poco alla tua vita. Generalmente eviti di esprimere i tuoi sentimenti perché ritieni che ti rendano vulnerabile ed è esattamente qui che c’è la tua grande sfida.

Non aver paura di esprimere i tuoi sentimenti, perché un sentimento che non è esteriorizzato diventa un risentimento dentro di te. Usa il linguaggio dell’amore e vedrai come la tua vita si riempirà di luce e comprensione.

4. Naturalmente entusiasta

Sei una persona poliedrica, attiva, naturalmente ottimista e, in alcuni casi, ambiziosa che desidera mantenere la sua libertà e felicità, rimanere impegnata e, soprattutto, evitare il dolore. Se ci fosse una frase rappresentativa, forse sarebbe “vivere la vita al massimo”. Paradossalmente, eviti gli impegni e, in generale, (a causa della tua impulsività) inizi più cose di quelle che finisci ed è esattamente qui che sta la tua grande sfida.

Calma la tua mente troppo attiva, organizza il tuo tempo e accetta solo gli impegni che puoi adempiere… è un ottimo modo per iniziare a creare un cambiamento positivo nella tua vita. Il tuo talento è illimitato ma ricorda che grandi vittorie richiedono grandi impegni.