Il Virus della stupidità esiste si chiama ATCV-1 ed è una malattia Il virus della stupidità e davvero una malattia, in laboratorio è riconosciuto con il nome di ATCV-1

Alcune ricerche pervenute dal Newsweek del Medical School dell’università di Nebraska, hanno scoperto il batterio responsabile del rallentamento dell’apprendimento di alcuni esseri umani. Ecco quindi svelata la causa della stupidità umana, è un virus chiamato ATCV-1 simile al cholorovirus presente nelle alghe e molto diffuso in natura.

Questo virus ritarda l’apprendimento del nostro cervello rallentandolo. Il batterio è stato individuato per caso, durante una ricerca condotta sulle infezioni della gola, Quest’ultimi sono stati sottoposti a dei test di intelligenza e i risultati non hanno lasciato dubbi: il 44% dei delle persone sottoposte al test aveva un quoziente intellettivo inferiore alla norma.

Per aver ulteriore conferma della scoperta, hanno sottoposto anche dei topolini da laboratorio all’esposizione dello stesso virus. Osservando il comportamento delle cavie, si è notato che riportavano uno scarso interesse a nuovi giochi e una ridotta capacità di orientamento. Quest’analisi ha dato ulteriore conferma alla tesi precedentemente fatta.

I ricercatori così hanno potuto dare il via a una nuova scoperta chiamata in gergo “Virus della stupidità”. Robert Yolken virologo e autore dello studio, afferma che ATCV-1 e anche responsabile del danneggiamento della memoria e delle funzioni intellettive. Sono secoli che il genere umano ironizza sulla stupidità delle persone.

E sono anni che si tenta di scoprire in laboratorio, se la stupidità abbia fonti scientifiche identificabili. Bhe, da quanto si è scoperto a tutto c’è un perché. Già in passato si erano fatte piccole scoperte a riguardo ma tutte non certificate o di minimo valore. Lo stesso virus qualche tempo fa, era stato oggetto di studio.

Era stato associato con il virus Herpes simplex e, anche in quell’occasione, c’era una ridotta capacita intellettiva. Ma i valori erano appena accennati, tanto da non permettere di dare la certezza dello studio appena svolto. Negli ultimi studi svolti non ci sono dubbi: il virus della stupidità esiste.