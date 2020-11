Ti basta una connessione a internet e un device per accedere ai musei online più belli del mondo

Dove non arriva il corpo, ecco che lo fanno gli occhi, i sogni e la testa, con l’aiuto della tecnologia. È grazie a questa, infatti, se oggi abbiamo accesso ad alcuni dei musei online più belli del mondo.

Basta una connessione a internet e un device per accedere al sapere e alla cultura, per viaggiare con la mente e con il cuore e per avere a portata di mano l’arte più bella del mondo.

I musei online più belli del mondo da visitare a casa

Dal MoMa di New York al Louvre di Parigi, questi sono solo alcuni dei musei online che si possono visitare gratuitamente e in tutta comodità da casa.

Un’idea questa, per portare nelle case delle persone tutta l’arte e la cultura che rende orgoglioso e meraviglioso il nostro mondo. Vediamo insieme, quali sono gli edifici che hanno aperto le loro porte alla tecnologia e che possiamo visitare.

British Museum, Londra

Iniziamo il nostro viaggio a Londra, con Il British Museum che a oggi vanta una delle collezioni online più vaste al mondo. La piattaforma web offre fotografie, spiegazioni e contenuti esclusivi accessibili a tutti.

Louvre, Parigi

Tra i musei online da non perdere c’è quello del Louvre, il tempio dell’arte della cultura per antonomasia. Grazie a un tour panoramico messo a disposizione dall’istituzione è possibile visitare le sale e scoprire la storia delle opere.

Museo del Prado, Madrid

Tra i musei online più sorprendenti di sempre c’è quello del Prado, a Madrid. Grazie a un’accurata digitalizzazione chiunque avrà accesso alle opere più belle di sempre, gratuitamente, attraverso un tour virtuale.

Musei online in Italia: i Musei Vaticani, Roma

Anche i Musei Vaticani sono online. Grazie a un tour completo, che comprende anche il meraviglioso soffitto della cappella sistina, potrete toccare con mano tutta la grande bellezza.

Galleria degli Uffizi, Firenze

Il nostro tour tra i musei online del mondo ci fa porta ancora in Italia, questa volta nella culla del Rinascimento. Ci troviamo a Firenze, esattamente all’interno della Galleria degli Uffizi dove è possibile scoprire i migliori capolavori d’arte moderna e contemporanea.

Museo di Dalí, Florida

Un salto in Florida? Si può fare con un click andando direttamente all’interno del museo dedicato a Dalí. Un tour virtuale e sorprendente vi farà conoscere tutti i dettagli della vita e della carriera del celebre artista.

Musei online in Florida: Museo Nasa

Gli amanti della scienza e dello spazio troveranno in Florida uno dei musei online più sorprendenti di sempre, quello della NASA. Al suo interno è possibile ammirare video, foto, immagini e scoperte e toccare con mano, grazie a un’esperienza virtuale immersiva, il meraviglioso mondo dello spazio.

MoMa, New York

Il MoMa di New York apre le sue porte a tutti: le più belle opere d’arte di sempre sono oggi disponibili e consultabili da qualunque device.