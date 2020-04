Indica il colpevole e scopri qual è la tua vera essenza Guarda la foto e dicci chi, secondo te, ha rotto il vaso? Ciò che risponderai ti dirà com'è la tua vera essenza

Questo test ha una premessa: ciò che riesci a interpretare partendo da quelli che consideri “indizi” nella scena, rivelerà qual è la vera essenza della tua personalità. Questo test potrebbe essere la trama di un capitolo di una storia poliziesca perché si tratta di scoprire il colpevole. Guarda attentamente. Chi di loro, secondo te, ha rotto il vaso caduto sul pavimento?

Hai il coraggio di fare questo test? Guarda l’immagine qui sotto e rispondi: quale personaggio ha rotto il vaso, secondo te?

Personaggio A

Se hai scelto questo personaggio, potresti essere qualcuno per il quale non ci sono sfumature nella vita: le cose possono essere o bianche o nere; i grigi non fanno per te.

Il ragazzo che hai scelto e quello che sembra il colpevole. Tanti indizi indicano verso di lui. I suoi occhi sono a terra, il suo linguaggio del corpo potrebbe indicare rimpianto e sembra che altri lo stiano indicando come l’autore del fatto.

Tuttavia, non sempre chi sembra “colpevole” lo è, giusto? Forse per te sì, non ci sono dubbi; poiché la cosa più accurata è ciò che i nostri sensi ci mostrano. Sei una persona molto razionale.

Personaggio B

Se presti attenzione vedrai che la ragazza che hai scelto si prende cura dei più piccoli e ha un’espressione di gioia.

Se scegli questo personaggio, potresti essere una persona non considera gli incidenti importanti. Per te le cose materiali non sono così preziose da preoccuparti. Vivi una vita rilassata, non sei molto prevenuto e cerchi di diffondere agli altri la tua positività.

Personaggio C

Se hai scelto questo bambino come responsabile sei una persona molto attenta ai dettagli e dai sempre il beneficio del dubbio.

Se guardi bene vedrai che questo bambino ha le mani in tasca, come qualcuno che vuole nascondere qualcosa e, intorno a lui, c’è un’atmosfera un po’ strana. Anche il suo sorriso sembra un po’ imbarazzato.

Quindi, se l’hai scelto, sai bene che non è tutto come sembra.

Personaggio D

Se hai scelto questa ragazza come la colpevole, sei una persona sensibile e, forse, sentirti “colpevole” di fronte alle situazioni è qualcosa che ti mette a disagio.

Hai bisogno di protezione e supporto emotivo se qualcosa va storto o sei triste e fai fatica ad assumerti le tue responsabilità, anche se si tratta di cose molto piccole.