Indovinello di matematica: quanti anni ha il figlio?

I quiz sono senza ombra di dubbio un modo divertente per trascorrere del tempo. Ne esistono diversi tipi; mentre alcuni richiedono una maggiore capacità mentale per essere risolti, altri mettono semplicemente alla prova la tua vista e la tua concentrazione. Oggi vogliamo condividere con te un semplice indovinello di matematica: riesci a dire quanti anni ha il figlio?

Anche se all’inizio quest’indovinello potrebbe sembrare complicato, ti assicuriamo che arrivare alla soluzione è più semplice di quanto pensi. Di seguito vogliamo proporti, a mano a mano, tutti i passaggi necessari per arrivare alla soluzione. Testa la tua capacità di risolvere problemi di matematica e divertiti con la tua famiglia e i tuoi amici!

La prima cosa che dobbiamo fare è calcolare l’età che aveva il padre quando è nato suo figlio. Per fare questo basta fare una semplice sottrazione: 31 – 8 = 23 anni. Da qui possiamo procedere con due meccanismi, uno più complesso e l’altro più semplice, anche se entrambi sono ugualmente efficaci. Il primo è costruire una tabella con due valori, che andremo ad indicare come X e Y e che rappresentano l’età del padre (X) e l’età del figlio (Y). I valori iniziali della sequenza saranno 23 per il padre e 0 per il figlio. Quello che devi fare è incrementare ogni riga X e Y di 1. L’unica volta in cui l’età del padre sarà il doppio di quella del figlio sarà quando il primo avrà 46 anni e il secondo 23.

X | Y

23 | 0

24 | 1

….…

46 | 23

Il secondo meccanismo, anche quello più semplice, ci permette di risolvere l’indovinello in due passaggi. Anche in questo caso, iniziamo con la sottrazione tra l’età del padre e l’età del figlio, cioè 31 – 8 = 23. A questo punto, moltiplichiamo il risultato ottenuto per due, ottenendo il doppio, arrivando così a 46. Possiamo concludere che il figlio ha la metà degli anni di suo padre. Dunque il risultato corretto è 23 anni, valore che si ottiene sottraendo la differenza delle età iniziali dell’affermazione 31-8= 23; mentre il padre ha 46 anni.