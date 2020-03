Infuso di foglie di loquat, pulisce i reni, il pancreas e regola la pressione sanguigna La bevanda che pulisce i reni, il pancreas e regola la pressione sanguigna è fatta con la foglia di un albero di origine orientale con molte proprietà curative

Questa semplice bevanda pulisce i reni, il pancreas e regola la pressione sanguigna. È fatta con la foglia di un albero di origine orientale, utilizzata da anni come pianta medicinale per le sue proprietà curative. Prima della medicina come la conosciamo oggi, le culture antiche avevano i loro metodi per curare le malattie e migliorare la salute.

Questi provenivano interamente dalla natura, che è un’incredibile fonte di risorse curative. Tra questi c’è la foglia di una pianta che ha incredibili proprietà per la salute del corpo. Viene dal sud-est della Cina e forse dal sud del Giappone (non si sa con certezza chi l’abbia scoperto per primo), stiamo parlando della foglia del loquat.



Cosa e come sono le foglie di loquat?

La foglia di loquat cresce sull’albero con lo stesso nome e dal quale ne deriva anche il frutto del loquat, che è una specie di incrocio tra il mango e la pesca, sia nel sapore che nell’aspetto.

Le foglie sono grandi, perenni e di colore verde scuro. Sono molto belli e imponenti, con il loro tono satinato.

Sia le foglie che il frutto della nespola sono stati usati per scopi curativi in ​​diverse culture. È che entrambi hanno alte concentrazioni di calcio, fosforo, ferro, potassio, vitamina A e vitamina C.

Proprietà curative delle foglie di loquat

Poiché sono ricchi di antiossidanti, le foglie di loquat hanno una straordinaria capacità di neutralizzare le tossine dannose. Sono un buon strumento per prevenire il diabete, perché stimolano la produzione di insulina. Puliscono anche i reni, migliorando la funzione renale. Sono anche un antidoto naturale all’ipertensione. Servono per disintossicare il corpo, migliorando la funzione del fegato e del pancreas. Sono ottime per alleviare la diarrea e altri disturbi digestivi. Infine, sono anche un buon trattamento contro l’orticaria, evitando infiammazioni e arrossamenti della pelle.

Come usare le foglie di loquat

Per usare le foglie di loquat, è ideale prenderne alcune e preparare infusioni.

Come preparare e consumare le foglie di loquat

Puoi raccogliere le foglie di loquat in primavera o all’inizio dell’estate e lasciarle asciugare al sole. Quando sono asciutte e senza i peli bianchi che le ricoprono, possono già essere conservati in un luogo asciutto per usarle quando necessario.

Il modo migliore per consumarli è preparare il tè. La dose corretta è un cucchiaio di foglie schiacciate per una tazza.