L’istinto di una maestra è stato provvidenziale per cambiare la vita di una bambina che cercava di andare avanti solo con le sue forze, in una situazione davvero terrificante. Notando che c’era qualcosa che non andava, l’insegnante segue la piccola alunna per scoprire che purtroppo è una senzatetto. Sarà la maestra a cambiare per sempre la sua vita.

Dana Cruse ricorda la prima volta che Jenna Aubuchont è entrata nella sua classe in Colorado. La mamma l’ha baciata sulla fronte dicendole che l’amava, ma lei è rimasta in silenzio. Per 8 settimane Dana ha seguito Jenna, innamorandosi di lei.

Jenna era, infatti, intelligente, divertente, gioiosa. Non parlava, però, e aveva un disturbo dello spettro autistico. Riusciva solo a comunicare con la sua maestra, con cui faceva tanti progressi. Un giorno, però, contattando la mamma Bethany ha scoperto una realtà terrificante.

Bethany viveva con Jenna e le sue altre due giovani figlie in Texas. Quando alla piccola hanno diagnosticato l’autismo, ha smesso di lavorare per seguirla. Nel frattempo il padre tossicodipendente ha perso il lavoro ed è finito in cella.

Per dare alle figlie una vita migliore, la donna ha portato le tre figlie in Colorado, dove degli amici dovevano aiutarla. Ma non è stato così. La famiglia si è presto trovata senza una casa. A volte sono costrette a dormire in auto, non hanno sempre da mangiare cibo buono e le condizioni igieniche sono spesso precarie.

Insegnante segue la piccola alunna, si innamora di lei e aiuta la sua famiglia in difficoltà

La mamma ha fatto di tutto per far stare bene le figlie. Le porta a scuola e in chiesa: è una delle mamme più affettuose al mondo. Ma le difficoltà sono tante e così la maestra ha deciso di dare una mano a Bethany.

I loro problemi sono diventati i miei problemi, e non potevo semplicemente continuare a vivere la mia vita sapendo che stava lottando.

La maestra ha avviato una campagna su GoFundMe, raccogliendo dei soldi e trovando una casa per la mamma e le sue figlie.