“Eroe”, è con questa parola che oggi un padre di nome Jonathan Bauer viene acclamato sul web.

Tutto è iniziato quando un giorno, l’uomo si trovava in macchina con la figlia di 13 anni e stavano tornando a casa. Mentre attraversava il ponte su Assawoman Bay, situato a Ocean City, nel Maryland, è rimasto coinvolto in un incidente a catena.

Jonathan Bauer si è reso conto che il conducente cercava di scendere dal suo mezzo, ma lo sportello era bloccato. Così, senza pensarci due volte è sceso dall’auto e lo ha aiutato a liberarsi.

Non riusciva a parlare, continuava ad indicare l’acqua sotto il ponte. Così ho allungato lo sguardo ed è stato allora che ho visto il seggiolino e poi una bambina. Aveva la testa fuori dall’acqua, ma muoveva le braccine in modo agitato. Non c’era tempo da perdere. Stava per morire annegata!