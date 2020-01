La forma delle tue unghie dice molto di te Trovare qualcosa di unico su noi stessi è sempre un'ottima idea. Fai questo test delle unghie per conoscerti meglio

La forma del tuo viso, il colore dei tuoi occhi e molte altre caratteristiche fisiche del tuo corpo possono dire molto su di te. Potresti anche non essere consapevole di questi aspetti della tua vita ma conoscerli ti permetterà di scoprire te stesso e riflettere su quello che fai.

Un’altra caratteristica che può essere aggiunta a tale elenco è la forma delle unghie. Ecco i diversi tipi di un’unghie e ciò che rivelano di te:

1. Quadrate

Sei una persona che si distingue sempre nella folla, spesso sperando di essere riconosciuta per i propri talenti e abilità. I tuoi atteggiamenti così seri sono giudicati male dalle persone. Pensano che tu sia molto riservato e percepiscono che non sei molto empatico.

Tuttavia, questo è solo perché non sono in grado di capire la tua personalità. La tua migliore qualità è che non sei affatto disturbato per questo motivo. Ti assumi la responsabilità quando necessario e aiuti gli altri nei momenti di bisogno.

2. Rotonde

Hai una vena creativa e brami per avere l’attenzione e l’ammirazione degli altri. Vuoi che quelli intorno a te ti notino e ti apprezzino. Tuttavia, non devi provarci tanto perché sei una persona divertente ed solare in generale.

Le persone sono attratte da questo aspetto della tua personalità. Sebbene le persone siano sempre intorno a te, sei abbastanza intelligente da scegliere il giusto tipo di persone perfette per te. Il solo fatto di stare con i tuoi cari ti rende gioioso.

3. Triangolari

Le tue unghie a forma di triangolo sono un simbolo della tua personalità sofisticata e delicata. Ti piacciono le cose belle della vita e l’eleganza è il tuo stile.

Tuttavia, la tua dolcezza è sfruttata da molti. Lo vedono come il tuo punto debole. Ma nulla ti impedisce di essere te stesso. Sei molto concentrato e sai cosa vuoi nella vita. Parli meno dei tuoi obiettivi ma provi di poterli raggiungere attraverso le tue azioni.

4. Ampie

Se le tue unghie sono larghe e di forma rettangolare, sei una persona che pensa prima di fare ogni passo nella vita. Non sei frettoloso e sei noto per riuscire a mantenere la calma in tutte le circostanze.

Questo ti rende una persona molto affidabile e dipendente. Molte persone credono nelle tue capacità decisionali e chiedono il tuo consiglio molto spesso. Il tuo pensiero pragmatico non delude mai nessuno.

5. Ovali

Le unghie che ricordano la forma delle mandorle sono sinonimo di persona onesta e leale. Sei umile e sensibile e la tua felicità viene dalle cose semplici.

Puoi essere duro quando hai un obiettivo davanti. Tuttavia, il tuo lato debole è visibile a quelli che tieni molto a cuore. Ricevere le critiche non è il tuo punto di forza. Anche se potresti sorridere all’esterno, potresti non essere davvero felice all’interno.

6. Alte

Le tue unghie alte e rettangolari rivelano la persona socialmente attiva che sei. Non sei timido negli eventi sociali e fai conoscenza con gli altri molto facilmente.

Mentre prendi le decisioni, stai attento e rifletti profondamente sui possibili risultati. Fai sempre la cosa giusta anche se ti piace affrontare situazioni difficili.