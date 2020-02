La mamma più anziana del mondo: Omkari dopo anni La sua storia fece parlare molto. Diede alla luce due gemelli, all'età di 70 anni, diventando la mamma più anziana del mondo. Purtroppo non se l'è passata bene da allora. Un evento tragico ha colpito la sua vita. Eccola dopo più di 10 anni.

La storia di questa famiglia, è iniziata nel 2008 ed ha fatto il giro del mondo. Omkari è diventata la madre più anziana del mondo. Ha dato alla luce due gemelli all’età di 70 anni. Nonostante allora avessero già due figlie grandi e 5 nipotini, Omkari e suo marito, entrambi di origine indiana, erano determinati ad avere un altro figlio.

Desideravano il maschietto, l’erede. Il marito di Omkari, per poter pagare i trattamenti di fecondazione in vitro, ha venduto tutti i suoi bufali, ipotecato la sua terra e speso ogni centesimo che aveva da parte.

Quando la donna è riuscita a rimanere incinta e per di più di due gemelli, i medici rimasero increduli. A quei tempi il ginecologo di Omkari, affermò che in tutta la sua vita non aveva mai visto o sentito parlare di un caso del genere.

Dopo la gravidanza frenetica, dolorosa e anche spaventosa, la donna diede alla luce due gemelli, un maschietto e una femminuccia, con un taglio cesareo d’emergenza. Nacquero entrambi prematuri, con un peso di 2 kg.

Dopo le normali visite di routine, entrambi i gemellini risultarono sani e furono dati tra le braccia di mamma e papà.

Purtroppo, dopo 4 anni dalla realizzazione del sogno, la gemellina femmina, Barsaat, morì in modo tragico e inaspettato.

Oggi con questi tuoi genitori, c’è soltanto il gemello maschio, Akashvani, che ha 12 anni. Quando va. in giro con la sua mamma, la gente gli domanda se sia sua nonna, ma a loro non importa, perché l’amore che li lega, è tanto forte. Eccoli qui:

Purtroppo la famiglia è in serie difficoltà economiche e non sempre è facile. Omkari, però, ha raccontato che grazie al sostegno reciproco e all’amore che provano l’uno per l’altro, tutto diventa più facile.

È consapevole del fatto che sia a lei che a suo marito non rimane ancora molto da vivere, ma ogni giorno prega affinché riesca ad arrivare al matrimonio di suo figlio.