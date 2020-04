La parola “Nankurunaisa” è la chiave di tutto Nankurunaisa: non dimenticare chi sei, vivi per oggi e per domani

La parola Nankurunaisa è diventata popolare perché funziona come un potente mantra . Questa parola deriva dall’antico Giappone e il suo significato originale è: “Non dimenticare mai chi sei e vivi per oggi e per domani; non dimenticare mai di sorridere e, per quanto brutta sia stata la tua giornata, ricorda che il giorno dopo il sole ti accoglierà con un grande sorriso, quindi fai lo stesso tu ”.

Nel corso del tempo, questa ampia definizione è stata ripresa e adattata per esprimere un desiderio o una forte affermazione di se stessi. Il suo significato attuale è: “Alla fine tutto funzionerà”, un messaggio bellissimo e positivo che tutti dovremmo fare nostro.

La parola Nankurunaisa deve le sue origini all’antica lingua di Okinawa, i giapponesi poi hanno cominciato ad utilizzare questo termine per evocare tutte le cose belle della loro vita. Il solo fatto di pronunciarla creava in loro una sensazione di benessere, pace interiore e fiducia sull’avvenire.

Di conseguenza, a poco a poco la parola Nankurunaisa è diventata un mantra. Sapete cos’è un mantra? Si tratta di un’espressione che aiuta a connettersi con un’energia interiore positiva e incoraggiante. Implica una profonda connessione emotiva ed equilibrio interiore. I mantra, insieme alle preghiere, assumono un significato molto speciale per coloro che ne fanno uso, aiutano a concentrare i nostri pensieri su una cosa indirizzando a questi emozioni costruttive, speranza e fiducia.

Nankurunaisa è un modo per dire che “tutto andrà bene”, non è un caso quindi se questa parola oggi potrebbe davvero rappresentare la chiave di tutto. Pensare che andrà tutto bene e avere fiducia nel domani ci da una forza immensa per andare avanti, fondamentale nei momenti in cui sentiamo in trappola e senza futuro.

La fiducia e la speranza sono i tuoi sentimenti che ci aiutano a resistere e a persistere. La parola Nankurunaisa ci invita ad avere fiducia nel domani e a vedere il tempo non come nemico ma come alleato e portatore di cose meravigliose. Ci insegna che il tempo risolverà tutto e non ci resta che lasciarlo fluire in attesa del cambiamento.