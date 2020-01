La personalità delle donne nate sotto i segni d’acqua L'acqua è vita e le donne dei segni d'acqua sono percettive, solidali, empatiche, impegnative, amorevoli e soprattutto con personalità molto mutevoli.

L’acqua è vita e le donne il cui segno è governato da questo elemento, sono percettive, solidali, empatiche, impegnative, amorevoli e soprattutto con personalità molto mutevoli.

Questo perché l’acqua ha la proprietà di cambiare, dal passaggio da uno stato liquido ad uno solido ed anche allo stato gassoso. L’acqua è in grado di cambiare rapidamente e assorbire l’ambiente che la circonda. È anche trasparente e limpida.

Dei 4 elementi fondamentali che governano il mondo e lo zodiaco, l’acqua è quello più sensibile. Successivamente, ti diremo come sono le donne nate sotto i segni zodiacali che appartengono all’elemento d’acqua. Sono Pesci, Cancro e Scorpione.

Le donne dei Pesci

Sono pura intuizione, tenerezza e compassione. La loro personalità mutevole e sensibile conferisce a queste donne capacità esoteriche. Ecco perché sono conosciute come le più sensibili dello zodiaco. Hanno una sorta di radar, che consente loro di conoscere le esigenze del mondo, meglio di qualsiasi altro segno.

D’altra parte, tendono ad essere molto razionali, come un modo per proteggersi dalla negatività. Si prendono cura di tutte le persone che amano, sono forti ma in fondo non smetteranno mai di essere sensibili, hanno la capacità di aiutare chiunque. Di solito amano l’arte e tutto ciò che è bello.

Le donne del Cancro

Sono madri e protettrici, cercano sempre di prendersi cura, nutrire e proteggere le persone che le circondano. Hanno una grande sensibilità, che le porta a proteggere le persone che vedono come vulnerabili e bisognose.

Si lasciano trasportare dalle loro emozioni e tendono a soffrire molto per colpa degli altri. È molto difficile per queste donne liberarsi dal loro grande senso di protezione.

Le donne dello Scorpione

Conosciuto come terapeuta o curatore. Lo Scorpione era un segno fisso e le donne che appartengono a questo segno zodiacale sono molto misteriose, sono in grado di provare molte emozioni ma nascondo spesso i loro sentimenti.