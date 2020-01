La prima cosa che vedi in questa foto ti dirà quali cambiamenti dovresti fare La prima cosa che vedi in questa foto ti dirà può aiutarti a scoprire quali cambiamenti devi fare nella tua vita per essere felice.

Pensi che la tua vita abbia bisogno di un cambiamento ma non sai con certezza cosa fare? Questo test psicologico può aiutarti. Perché in realtà, abbiamo sempre la risposta dentro di noi. Solo che non vogliamo sentire quella voce che ci chiama e ci invita a prendere l’iniziativa.

Quindi, affinché questo test funzioni, devi lasciarti guidare dai tuoi desideri inconsci. Guarda da vicino l’immagine, ma solo per un momento. Cosa hai visto per prima?

Ora, scopri cosa significa quella scelta:

1. Un albero

Se la prima cosa che hai visto è stato un albero, è perché ti trovi in ​​un momento in cui ti senti a tuo agio e protetto. L’albero rappresenta la forza della natura, la stabilità e la sicurezza.

Quindi perché dovresti cambiare qualcosa? Sicuramente se stai leggendo questo è perché ti senti un po’ a disagio con quella tranquillità… e temi che tutto finisca.

Non hai mai sentito la frase che dice “chi non rischia, non vince”? Sì, stai bene in questo momento, ma sai che c’è qualcos’altro là fuori e non hai il coraggio di provarci. Qualcosa dentro di te fa rumore da troppo tempo.

Forse è il desiderio di cambiare lavoro, viaggiare, spostarsi dal quartiere o porre fine a quel rapporto che non ti rende più felice. Ma tu hai paura. E lo capiamo: è difficile abbandonare la sicurezza del nido per rischiare di andare avanti. Ma solo fuori dall’albero puoi volare.

2. Una donna

Se la prima cosa che hai visto è stata una donna, è perché devi connetterti di più con il tuo mondo interiore. La donna sta facendo yoga… e la posizione che ha assunto si chiama la posizione dell’albero e favorisce l’equilibrio.

Sei in un momento della tua vita in cui è difficile trovare un equilibrio tra ciò che vuoi veramente e ciò che vogliono gli altri. Ed è difficile per te dare la priorità. Forse senti che stai dedicando troppo tempo e sforzi a cose che non valgono la pena.

Ciò di cui hai bisogno è fare una pausa e pensare: quali cose sono veramente importanti nella tua vita? E poi, dai loro il loro posto legittimo.

3. Radici

Se hai visto le radici è perché ti stai aggrappando troppo a qualcosa: situazioni che ti fanno male ma non sai come lasciar andare.

È tempo che tu capisca che devi capire il tuo passato e averlo sempre nella mente per non commettere gli stessi errori. Ma ricorda che non sei un albero, sei una persona con due piedi meravigliosi fatti per andare avanti.

È la tua occasione per sbloccare la situazione e andare in nuovi posti, per trovare la migliore versione di te stesso.