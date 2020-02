La prima cosa che vedi rivela il tuo stato d’animo Ti mostriamo un'immagine, la prima cosa che vedrai ti dirà qual è il tuo stato d'animo attuale e quali problemi di vita hai urgente bisogno di risolvere.

Per iniziare questo test psicologico devi scegliere la prima cosa che attira la tua attenzione nell’immagine. Dopo leggi il risultato.

1- L’uomo con un flauto

2- Un segnale di curve

3- Un serpente

4- La strada stessa

Cosa hai visto?

Che tu ci creda o no, stanno arrivando dei cambiamenti che stanno già modificando la tua vita. Forse non ne sei ancora a conoscenza. Se riesci a gestirli bene, ti porteranno tanta positività. Affrontali con coraggio. Ti senti stanca sul lavoro, forse è arrivato il momento di puntare in alto e cercare di realizzare quel sogno che da tempo custodisci.

Stai avendo problemi con la tua autostima, non prendi affatto bene le critiche e i pensieri negativi che gli altri possono avere su di te. Ma se sei sempre pessimista, potrai solo attirare negatività e fallimenti verso di te. La cosa migliore da fare sarebbe quella di ricominciare da zero e concederti un’altra possibilità. Ama la vita, amati e non pensare alle persone che non ti vogliono realmente bene. Non preoccuparti dell’opinione degli altri. Esci da questo circolo vizioso!

Qualcosa ti sta mettendo molta ansia e ti sta impedendo di fare un passo avanti. Questa sensazione di angoscia ti separa dalla vera soddisfazione, sia nelle tue esperienze personali che nella tua carriera professionale. Cancella dalla tua mente tutti quei pensieri negativi inutili e concentrati sul futuro. È il dubbio a farti stare così male, ma cerca di fidarti di più di te stessa.

Ci sono cose che non sono andate come speravi, la cosa migliore da fare è concederti del tempo per te stessa per capire di cosa hai bisogno realmente. Cerca di vedere le cose da un’altra prospettiva. Molto probabilmente si tratta di un problema legato al tuo lavoro, al rapporto che hai con i tuoi colleghi. Forse hai avuto parecchie discussioni ultimamente. Cerca di chiarire ogni dubbio o ogni situazione.