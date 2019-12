La prima cosa che vedi ti dice come percepisci tu il mondo Guarda attentamente il disegno e dici cosa veni. La prima cosa che vedi ti dice come percepisci tu il mondo

La tua personalità unica definisce il tuo pensiero e il modo in cui vedi il mondo. Questa illusione ottica potrebbe darti un’idea della tua visione del mondo. Ti sei mai chiesto perché vedi il mondo in un modo diverso dagli altri? È la tua personalità che ti rende la persona che sei.

Una combinazione di emozioni, motivazioni e schemi mentali, si uniscono per definire l’essere unico e meraviglioso che sei. Le cose che caratterizzano la tua personalità sono il tuo modello di pensiero. Questo spiega perché vedi il mondo in modo diverso rispetto ad altri.

Guarda l’immagine qui sopra e rispondi, qual è stata la prima cosa che hai visto? Poi scorri verso il basso per trovare la risposta. Se la prima cosa che hai visto è stata …

L’albero

Se la prima cosa che hai visto nella foto è stato l’albero, potrebbe essere un segno che sei abbastanza estroverso. Sei il tipo di persona che è conosciuta come “l’anima della festa”, che ha sempre una grande energia che le persone trovano contagiose.

Ti piace mantenere le cose reali, il che significa che sei una persona diretta. Questo significa anche che preferisci circondarti di persone che dicono ciò che vogliono e fanno ciò che dicono.

Quando affronti un problema nella vita, ti concentri sull’intero invece di concentrarti sui piccoli dettagli. Sebbene tu abbia avuto la tua parte di alti e bassi nella vita, non permetti alle esperienze negative di buttarti giù. Li vedi come un altro capitolo della tua vita perché ciò che conta davvero per te è l’intera storia.

In una relazione romantica, tratti sempre il tuo partner con onestà e ti aspetti lo stesso in cambio. Vuoi un partner che sia aperto con te.

I volti

Se la prima cosa che hai visto nella foto sono stati i volti, potrebbe essere un segno che hai una personalità calda e allegra. Non solo pensi ai tuoi bisogni come una priorità, ma pensi anche al benessere degli altri. Quando si tratta dei tuoi cari, ti toglieresti il ​​pane dalla bocca per darlo a loro. Sei bravo a capire le persone e vedere oltre ciò che è in superficie.

Sebbene la tua gentilezza sia stata sfruttata in passato, vuoi comunque dare alle persone una seconda possibilità perché pensi che tutti lo meritino sempre. Ma hai imparato dove tracciare la linea di demarcazione. Quando sei con i tuoi cari, specialmente con il tuo partner, puoi notare piccole cose o realizzare ciò che provano davvero, anche se ancora non riescono a dirtelo.

Gli occhi

Se la prima cosa che hai visto nella foto sono stati gli occhi, allora potrebbe essere un segno che sei un introverso. Sei il tipo di persona che impiega tempo per aprirsi. Preferisci trascorrere la maggior parte del tuo tempo con le persone con cui ti senti più a tuo agio.

Hai un lato creativo di cui le persone si innamorano, ma non è qualcosa che mostri a tutti. Solo pochi dei tuoi cari conoscono i tuoi pensieri e i tuoi sentimenti più intimi. Occasionalmente, ti prendi del tempo per stare da solo. Mentre ami passare il tempo con i tuoi amici e la tua famiglia, hai anche bisogno di tempo per la tua creatività, per rilassarti o solo per avere il tempo di entrare in contatto con te stesso.

Raramente fai il primo passo quando si tratta di una relazione romantica, ma quando accendi il tuo fascino, attiri le persone verso di te. Vuoi che il tuo partner ti dia abbastanza spazio, che capisca le tue esigenze.