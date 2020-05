La sfida visiva Quanti animali vedi in questa immagine? Solo il 5 per cento riesce ad avvicinarsi alla risposta

In questi momenti difficili siamo ricorsi all’aiuto di internet per combattere la noia, più di quanto abbiamo mai fatto in passato. E’ così che molte persone si sono imbattute in questo curioso “test”, che a quanto pare: pochi riescono a decifrare. In realtà è una semplice domanda: quanti animali vedi nell’immagine?

È una semplice immagine di un elefante (apparentemente) ma ha anche una serie di animali al suo interno. Questo insieme di sagome in bianco e nero degli animali nascosti è diventata una delle distrazioni più viste in quarantena, causando un’ondata di commenti diversi sulle reti.

Molti sono quelli che affermano di vedere un massimo di 9 animali; altri difficilmente ne vedono 2; E ci sono quelli a cui non piace complicare la vita, e non vedono altro che un elefante. Coloro che riescono a identificarne 9 sono i più attenti ai dettagli, ma devono riuscirci in meno di 1 minuto e senza bisogno di ulteriore aiuto.

Mentre quelli che riescono a decifrare il reale numero di animali, hanno un intelligenza diversa dagli altri altri, capaci di percepire cose al di là del comune, ma potrebbero essere necessari poco più di 3 minuti.

Questa è l’intera immagine di cui tutti parlano

Forse ci sono animali che saltano all’occhio, come l’elefante, l’asino, il cane … Ma sei riuscito a vedere i 13 animali che l’immagine nasconde? Per iniziare ecco quali sono gli animali presenti nell’immagine:

ELEFANTE – GATTO – PESCE – TARTARUGA – ASINO – TOPO – DELFINO – SERPENTE – COCCODRILLO – GALLINA – CANE – GAMBERETTI (GAMBERI) – ZANZARA

Sei riuscito a trovarli? o al contrario ce n’è uno che ti sfugge ancora? Non disperare, che alla fine ti diremo dove si trova ognuno di loro …

Questi giochi sono diventati molto di moda sulle reti nell’ultima stagione. E dovresti sapere che sebbene sembri una perdita di tempo, è stato dimostrato che aumentano la concentrazione.

MA PERCHÉ ATTRAGGONO COSÌ TANTO?

Uno dei motivi è perché sfidano direttamente la mente. Gli esseri umani adorano quella sensazione di sentirsi un po ‘turbati, un po’ persi, ma convinti che ci sia una soluzione a questo enigma che, prima o poi, sarà raggiunta. Ci piace metterci alla prova.

E quando l’abbiamo risolto, siamo lieti di condividerlo con i nostri amici, vantandoci di averlo raggiunto. In breve, le sfide visive sono divertenti, ingegnose, non richiedono troppo tempo … Tutto ciò le rende terribilmente virali.