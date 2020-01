La silhouette che scegli ti dirà cosa pensi veramente del’amore per sempre In questi test non c'è nulla di magico perché è il nostro inconscio che ci parla attraverso le immagini; ecco cosa significa la silhouette che hai scelto

I test psicologici non sono una formula “magica” che ci dice come siamo ma servono come strumenti che rendono visibile la proiezione che abbiamo sulla realtà, anche se non ce ne rendiamo conto. Cosa significa questo? Ciò che tendiamo a vedere nelle cose non sempre è vero. Ma la nostra mente non ci inganna e sceglie usando l’istinto.

Cosa succede quando si fa un test come questo? Ogni persona interpreta ogni silhouette in modo diverso in base ai propri pensieri. Cioè, vede secondo ciò che “crede” di vedere. Pertanto, non c’è nulla di magico. È il nostro inconscio, che ci guida.

Guarda queste silhouette e rispondi: quale pensi sia la coppia più felice alla vecchiaia?

Silhouette 1

Se hai scelto questa silhouette, potresti essere una delle persone che credono che “l’amore per sempre” esista. Forse i tuoi genitori o nonni hanno avuto una storia d’amore molto profonda e duratura che prendi come esempio. Per te è possibile stare con qualcuno fino alla fine della vita.

Per te l’amore è condividere con l’altro e stare insieme, anche nelle cose più piccole o insignificanti. L’amore, in questo senso, può essere incondizionato dal tuo punto di vista (e dal tuo desiderio).

Silhouette 2

Se hai scelto questa silhouette hai una visione d’amore che senza romanticismo e idealizzazione. Per te l’amore è costruito e, soprattutto, implica imparare a sostenersi.

Ma ciò non significa essere costantemente insieme perché pensi che questo sia un’utopia. Preferisci collegamenti reali, che sono costruiti sulla base di dialoghi e accordi costanti, in cui entrambi scelgono un futuro in comune.

Silhouette 3

Se hai scelto questa silhouette potresti essere un po’ scettico sull’amore, specialmente quello che può essere per tutta la vita.

Forse ti hanno ferito o questo non è il momento di pensare a un partner a lungo termine ma dovresti sempre tenere presente che quando si tratta di affari di cuore non è utile “conformarsi” o stare nella zona di conforto se non stai bene.

Silhouette 4

Infine, se hai scelto questa silhouette per te, l’amore per sempre è quasi sinonimo di amicizia. È qualcuno che diventa davvero il tuo partner, con cui puoi divertirti, parlare, condividere…

L’amore per sempre è possibile per te se entrambi i partner imparano ad ascoltare e scelgono di accompagnarsi in una crescita che, sebbene abbia le sue individualità, continua anche lungo il percorso.