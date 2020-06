La sincerità è un valore raro che va saputo usare Sei una persona sincera ma invece di essere apprezzata, vieni isolata? Mi dispiace dirlo ma la colpa è tua, la sincerità è un valore raro che va saputo usare

Può sembrare una cosa strana, ma non sempre essere sinceri è la cosa migliore. A volte la verità può offendere le persone, chiudere con un’amicizia o ferire il cuore di qualcuno che amate. La sincerità è un valore raro che va saputa usare, non è sempre necessario essere sinceri. Quando la nostra opinione è distruttiva anziché costruttiva, è meglio il silenzio.

Non ci riferiamo alle verità inconfutabili, quelle che devono essere dette, ma a quelle che nessuno vuole sentire ma che siamo determinati a dire. Per esempio:

“Hai preso un po’ di peso ultimamente, vero?”

“Mi ha detto che non voleva davvero venire alla tua festa, ma è venuto per non offenderti”

“Non mi piace quello che hai cucinato, mia madre lo fa molto meglio”

“Preferisce trascorrere il tempo con sua nonna ma anche a te ti vuole bene”

È veramente necessario dire queste “verità”? No non lo è! Tutte queste affermazioni possono essere tranquillamente omesse, non sono necessarie e non sappiamo quanto possano ferire una persona. Non si tratta di mentire, ne di dire il contrario di quello che pensiamo, ma semplicemente di restare in silenzio se quello che stiamo per dire può essere offensivo.

Molte persone si ritengono sincere e si lamentano di non essere apprezzate per questo, ma in realtà si servono di verità senza empatia che possono solo offendere il prossimo, che hanno l’unico scopo di soddisfare il proprio ego. Tutti vogliamo la sincerità, ma bisogna sempre stare attenti a come la si dice. La verità deve avere lo scopo di essere costruttiva e di avere conseguenze positive. Non c’è bisogno di far vedere che siamo “così sinceri” da non riuscire a tacere.

Inoltre quando qualcuno dice “la sua verità” non sempre coincide con la tua. La sincerità ha due strade o deve essere necessaria, o omessa. Scegli sempre di dire le cose in modo dolce, compassionevole ed empatico. Se una verità è necessaria ma anche dolorosa, scegli le parole più delicate per esprimerla.

Le parole non se le porta via il vento, come si suol dire, al contrario rimangono incise nel cuore di coloro che ascoltano. Sii sempre rispettoso.