Marc Hadden e su moglie desideravano tanto un altro figlio, ma la donna non poteva restare incinta. Poi un giorno è accaduto un "miracolo"

La sua è davvero una storia incredibile che ha fatto il giro del mondo. Marc Hadden è un vigile del fuoco, che un giorno è intervenuto dopo la chiamata di una donna in difficoltà. Non aveva di certo idea che quella telefonata avrebbe cambiato la sua vita per sempre.

È intervenuto all’interno di un’abitazione, c’era una donna che lamentava dei forti dolori all’addome. Non c’è voluto molto, perché il vigile del fuoco capisse che si trattava di contrazioni e che non c’era abbastanza tempo per portarla al pronto soccorso.

Così si è rimboccato le maniche e ha cercato di fare del suo meglio, per aiutarla a dare alla luce quella bambina. Quando la piccola Grace è nata, l’uomo è stato ben felice di darla tra le braccia della sua mamma.

Ciò che Marc Hadden non sapeva, è che aveva davanti una madre single che riusciva a malapena a crescere il figlio adolescente.

Marc Hadden e l’adozione della piccola Grace

Il vigile del fuoco ha subito telefonato a sua moglie per raccontarle la strana e allo stesso tempo bella esperienza che gli era capitata quel giorno.

Sognavano da tempo di avere un altro figlio, ma delle condizioni di salute di lei, non permettevano un’altra gravidanza. Così, quando la moglie di Marc ha sentito la sua storia, ha deciso di andare in ospedale a trovare quella donna. Voleva che si sentisse meno sola e voleva dirle che erano disposti a darle tutto l’aiuto necessario.

Ed è stato allora che ha scoperto che quella madre single voleva dare in adozione la bambina. Sembrava quasi un segno del destino.

Quando quel medico è entrato nella stanza d’ospedale e ha parlato di adozione, mi sono sentita di dirle che io e Marc avevamo pregato tanto per avere un altro figlio. Lei mi ha guardato e mi ha detto: ‘Voglio che tu adotti la mia bambina’.

Oggi la piccola Grace ha 5 anni ed è felice con due meravigliosi genitori.