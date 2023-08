La sua fidanzata muore poco prima il matrimonio, ma pochi giorni dopo l’uomo fa una scoperta straziante

La storia che vogliamo condividere con voi oggi è una di quelle che ti faranno venire le lacrime agli occhi. Il motivo? Protagonista di quanto stiamo per raccontarvi è un uomo che ha visto morire la sua fidanzata poco prima il loro matrimonio. Qualche giorno dopo, però, il ragazzo fa una scoperta straziante.

La storia di John è senza ombra di dubbio una delle più tristi. Michelle, la sua fidanzata, è scomparsa prematuramente a causa di un brutto male di cui soffriva da tempo e che alla fine, purtroppo, non le ha lasciato scampo. I due si erano conosciuti al liceo ma le loro strade avevano preso una piega diversa fino a quanto il destino ha riservato per loro una sorpresa.

John e Michelle, infatti, si sono incontrati di nuovo circa 8 anni dopo il loro primo incontro; da allora non si sono più lasciati ed hanno deciso di riprendere ciò che avevano lasciato in sospeso per anni. Dopo essersi frequentati per qualche mese, la coppia ha deciso di giurarsi amore eterno davanti all’altare. Questa volta, però, il destino ha riservato per loro una terribile sorpresa.

A Michelle è stato infatti diagnosticato un brutto male che non le ha lasciato scampo. Data la drammatica notizia, la coppia si è sposata con rito civile per poi girarsi amore eterno davanti a Dio quando la ragazza si sarebbe presa. Peccato però che il matrimonio non è mai stato celebrato in quanto Michelle è scomparsa prematuramente circa due settimane prima dall’evento.

Queste sono state le parole che John ha usato per raccontare la grande storia d’amore vissuta con Michelle:

In ospedale Michelle ha raccontato quanto sarebbe stato bello il suo matrimonio. Non voleva accettare la possibilità che il matrimonio non avesse mai luogo. Michelle è morta e non sono mai riuscito a vedere il suo abito da sposa da sogno.

Dopo una settimana dalla prematura scomparsa di Michelle, il dolore di John è stato più forte, dal momento che ha trovato una fotografia che lo ha lasciato senza parole. L’immagine in questione, infatti, ritraeva Michelle con l’abito da sposa che avrebbe dovuto indossare il giorno delle nozze.